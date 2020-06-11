هذه الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة

جمال سماحي من تطوان

تقاسمت عمالة طنجة أصيلة وإقليما العرائش وتطوان، الحالات الست الجديدة المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19"، المسجلة على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة التراكمية للحالات الإيجابية بها إلى 1249 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، من ضمنها 39 حالة وفاة، بما يمثل 14.64 في المائة من العدد الإجمالي الوطني من حيث الإصابات.

ووفق آخر تحديث لبيانات المديرية الجهوية للصحة بالجهة ذاتها، فإن 3 حالات إيجابية جديدة سُجّلت بإقليم العرائش، وحالتين مؤكدتين بإقليم تطوان، وحالة واحدة بعمالة طنجة أصيلة، بالتزامن مع تسجيلها حالة شفاء جديدة، وأخرى بإقليم تطوان، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي بالجهة 1054 حالة.

ويتابع 156 مصابا بروتوكول العلاج المعتمد من قبل وزارة الصحة بالجهة، يتوزعون على ثلاث مناطق جغرافية، تتصدرها عمالة طنجة أصيلة بـ111 حالة مؤكدة، يليها إقليم العرائش بـ37 حالة، وإقليم تطوان بـ8 حالات، جميعها تخص مستخدمين بوحدة صناعية بمدينة طنجة تحولت إلى بؤرة وبائية ومخالطيهم.

وتتصدر عمالة طنجة أصيلة أقاليم الجهة من حيث عدد الإصابات بـ"كورونا"، إذ سجلت بها 939 حالة منذ ظهور الوباء، من بينها 798 متعافيا و30 حالة وفاة، ويأتي خلفها إقليم العرائش بـ203 حالات إيجابية، من ضمنها 164 متعافيا وحالتا وفاة، فيما يحل إقليم تطوان ثالثا بـ89 حالة منذ ظهور الجائحة، منها 74 حالة شفاء و7 وفيات.