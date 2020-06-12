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الرئيسية | جهات | جمعية تستنكر تعرض طفل للاغتصاب قرب دمنات

جمعية تستنكر تعرض طفل للاغتصاب قرب دمنات

جمعية تستنكر تعرض طفل للاغتصاب قرب دمنات
حميد رزقي
الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:20

طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان بدمنات بتوفير الحماية للأطفال، وذلك عبر إنزال أقصى العقوبات على كل من قام باغتصاب أو بتحرش جنسي في حق طفل قاصر.

جاء ذلك في بيان توصلت به هسبريس، استنكر من خلاله حقوقيو فرع الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان بدمنات بشدة تعرض طفل قاصر (14 سنة) لاعتداء جنسي يوم 29/05/2020 بدوار زاوية تكلاوت تدلي.

واعتبر المكتب المحلي للجمعية الحقوقية ذاتها العنف الجسدي والنفسي والاغتصاب الممارس على الطفل انتهاكا صارخا لحقوقه وجريمة يعاقب عليها القانون، وعبر من خلال البيان عن تضامنه مع الطفل الضحية، "لما تعرض له من اعتداء جسدي ونفسي، ومع أسرته"، معلنا تكليف محام لمتابعة أطوار القضية أمام القضاء.

وتساءل حقوقيو دمنات عن الحيثيات والضمانات القانونية التي تم الاستناد إليها لتمتيع المشتبه فيه بالسراح المؤقت، موردين أنهم يخشون أن "يشجع القرار المنحنى غير المرغوب فيه للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين".

وذكر البيان أن والد الضحية تقدم بشكاية للدرك الملكي معززة بشهادة طبية تثبت تعرض الطفل للاغتصاب، وإثر ذلك تم اعتقال المشتبه فيه من طرف الدرك الملكي بمركز تدلي ليتم تقديمه يوم 01/06/2020 للوكيل العام للملك ببني ملال، فتمت متابعته في حالة سراح مؤقت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - halim الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:43
لم أفهم كثرة حالات اغتصاب الأطفال في هذه الضرفية‘
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22
2 - SRK الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:43
متابعة المغتصب في حالة سراح مؤقت؟؟؟!!! حسبي الله ونعم الوكيل
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36
3 - عادل الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:53
لا حاجة الى جمعية او منظمة حقوقية للاستنكار فهذه جريمة تستوجب حكم العدالة الذي تقتضيه الجريمة والسلام
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20
4 - سكوت الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:00
خليو القضاء يخدم ,باش عرفتو المتهم مذنب ?واش كنتو حاضرين ?او نحيدو القضاء ولي هضرتو عليه نرسلوه للحبس? نسجنوه في انتظار الحكم والا كان بريء اش هنقولو ليه? تطالبون بتطور القضاء ولاتحترمونه
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-20
5 - Robot الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:02
مدام العقاب ساهل ماهل فأنتظرو المزيد مثل هذه الجرائم، معمرني سمعت شي مغتصب تحكم بكثر من 5 سنوات في السجن، صراحة خاص نظام العقوبات السجنية في المغرب يتغير، كيف يعقل أن تدمر حياة شخص بالإغتصاب أو تشويه الجسد أو حتى القتل و تكون لعقوبة القصوى 20 سنة مع عفو ملكي في كل الأعياد
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11
6 - amal sid9 الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:03
ما فهمتش هاد الصراح ال تيطلقو فيه المجرمين فيناهو الحق فيناهو القانون واش الاغتصاب الاطفال حاجة عادية راه جريمة في حق الاطفال خاصها اقصى العقوبات اش هاد القانون
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16
7 - محمد المربع الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:20
أطفالنا أمانة في أعناق القانون الذي لم ينصفهم، بل وأمانة في رقاب المشرعين الذين يضعون القوانين
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6
8 - zakia zoe الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:24
طالما الطفل شهد بدلك يجب تصديقه لان الجدارميا الا يخرجو القضرة من المجرم الله يبليه وينزل عليه الزلات الكحلين .ما حشم من الله ما حشم من العباد .يجب انزال اقصى العقوبات على كل مريض حتى لا يتزايد عدد المعتدين اكتر. لا حول ولا قوة الا بالله.
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6
9 - نجاة الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:26
لا حول و لا قوة بالله العلي العظيم. كيف يمكن للقضاء أن يتابع مغتصب الأطفال بصفة عامة في حالة سراح مؤقت. كان من الواجب أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة فورا إذا تبث ضلوعه في الاغتصاب و لا يسمح له بتوكيل أي محام ليدافع عليه.
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6
10 - [email protected] الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:43
عقوبةوالتحرش بالاطفالوفي امريكا من سنة الى خمية سنوات اما الاغتصاب عشر سنوات واكثر في المغرب اابلد المسلم المغتصب تتم متباعته في حافة سراح!!!؟؟؟ هل هذا الطفل لا يستحق العيش في امن وأمان!؟ لو كان الطفل ابني لقطعت المغتصب اربا اربا كي يرتاح ضميري
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2
11 - ابن البلدة العزيزة الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:49
وماذا ان كانت التهمة ملفقة ولم تتضح إلى حد الساعة احد اركانها، الاغتصاب جريمة شنيعة فمابالك ان تعرض له طفل، وظلم احد اجرم وابشع، قانونيا المتهم برئ حتى تثبث ادانته
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3
12 - إدريس الجمعة 12 يونيو 2020 - 15:03
المتهم المدان يجب ان ينال اقسى العقوبات. والاباء الذين يطلقون ابنائهم تائهين في الزناقي والخلاء ولا يولوهم العناية والحراسة اللائقة يجب ان بتحملوا مسؤوليتهم كذلك. كفى من هذا المجتمع المليئ بالذئاب البسرية وباستهتار الابوين وطلق العنان لأبنائهم تائهين في ازقة الشوارع طوال النهار.
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2
13 - أفريكانو الجمعة 12 يونيو 2020 - 15:20
غياب المؤسسات التربوية... أعتقد أنه سبب رئيسي لانتشار جرائم الاغتصاب، بجانب غياب دور الأسرة والتي يفترض أن تكون حريصة على تربية أطفالها تربية دينية سليمة، وغرس القيم والأخلاق الحميدة في أطفالها، ومن هذا المنظور يمكن القول إن دور الأسرة غائب أيضاً.
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