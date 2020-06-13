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الرئيسية | جهات | هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
هسبريس - و.م.ع
السبت 13 يونيو 2020 - 04:01

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئيا بالشمال الغربي والريف مع نزول قليل من القطرات المطرية المتفرقة خلال الصباح.

وستهم سحب مدارية الأقاليم الجنوبية، في حين ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء فليلة السحب إلى صافية بباقي مناطق البلاد.

كما ستهب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة، وستهب جنوبية بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي أو الغربي عموما في باقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و23 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات والبوغاز، وما بين 23 و29 درجة بالشرق والسايس وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية، وما بين 29 و34 درجة بسوس وسهول تادلة والرحامنة، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 37 و42 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب- الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين المهدية وطرفاية وما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان بباقي المناطق.

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