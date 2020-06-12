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الرئيسية | جهات | سلوكيات سيئة تطبع استقبال تخفيف الحجر بتطوان

سلوكيات سيئة تطبع استقبال تخفيف الحجر بتطوان

سلوكيات سيئة تطبع استقبال تخفيف الحجر بتطوان
أيوب صدور من تطوان
الجمعة 12 يونيو 2020 - 16:49

ممارسات وسلوكيات سيئة رصدتها عدسة هسبريس ببعض جهات المملكة التي استفادت أقاليمها من العودة إلى الحياة شبه الطبيعية، عقب قرار السلطات تخفيف الحجر الصحي، خصوصا الموطنة منها في المنطقة الأولى، والتي شهدت عودة معظم الأنشطة الاقتصادية وحرية التجوال دون الحاجة إلى ورقة التنقل الاستثنائية، والمثال هنا من إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.

حركية دؤوبة دبت بشكل كبير بشوارع مدينتي تطوان ومرتيل مع أول تباشير تخفيف الحجر، غابت معها الكمامات عن فئة عريضة من المواطنين، مثلما غاب التباعد الجسدي عن حافلات النقل العمومي التي امتلأت عن آخرها بإحدى النقاط، وحضر العناق والقبلات، كما كان الأمر بشارع الجيش الملكي بـ"الحمامة البيضاء"، حين همت فتيات إلى تبادل العناق والتحية ببوابة أحد محلات بيع الملابس.

إيمان، طالبة جامعية التقت بها هسبريس، قالت إن "المواطن لم يكن في الموعد ولم يقدر الثقة التي تم وضعها فيه"، مؤكدة في هذا السياق أن "الوعي غاب عن ضمير فئة كبيرة من الناس رغم التوصيات والحملات والوصلات التحسيسية التي دأبت وزارة الصحة على بثها منذ بداية الجائحة لاكتساب سلوك وقائي".

وأضافت المتحدثة ذاتها أن "السلطات العمومية مطالبة بالحرص على مراقبة مدى التزام المواطنين بتطبيق التدابير الاحترازية الوقائية الفردية، من قبيل ارتداء الكمامات بالفضاءات العمومية والتدخل كلما استدعت الضرورة ذلك لمحاربة هذه السلوكيات التي من شأنها التأثير على تصنيف بعض المدن والأقاليم في مقبل الأسابيع، غير مستبعدة نزول بعض المدن إلى "السوكوندا" (تقصد المنطقة الثانية)، وبالتالي موجة ثانية من انتشار الفيروس".

من جانبه يرى "أيوب. ح"، وهو مستخدم بإحدى وكالات خدمات القرب (تسهيلات)، وجود حالات معزولة وفدت على الوكالة التي يشتغل بها بدون كمامات، مشيرا إلى شيوع التحايا والسلام بالأيدي بين الأشخاص، وهو ما يشكل خطرا وتهديدا لصحة الفرد والمجتمع.

وقال المتحدث ذاته إن المواطن مطالب بالانخراط في حماية بيئته ومحيطه من خلال تفادي التجمعات وترك مساحة كافية بينه وبين مخالطيه، مع ضرورة التقيد بتوصيات وزارة الصحة وغسل اليدين بصفة مستمرة دون كلل أو ملل، وزاد: "صحيح أن الأمر يبدو غير مألوف لكن الوقاية غير من العلاج".

وإذا كان بلاغ وزارتي الداخلية والصحة سمح باستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ فإن هذا الإجراء لا يحلق فوق سماء تطوان، حيث رصدت عدسات الكاميرا اكتظاظا وازدحاما كبيرا على متن حافلة، وهو ما قد يجعل من مركبات النقل الحضري بؤرا متنقلة لكوفيد 19.

وبخصوص ارتداء الكمامات فقد عاينت هسبريس طيلة جولتها بمدينتي مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، وتطوان، وضعيات خاطئة للأقنعة الواقية التي برزت مزركشة وطبية وأخرى عشوائية، وتوزعت هذه الوضعيات ما بين تعليقها بأذن واحدة، وبين وضعها على مستوى العنق أو ترك الأنف مكشوفا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - قلة الوعي الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:10
ما يقلقني في المناطق رقم 1 هو عدم ارتداء الكمامات على اقل بتقديري ان نسبة 97% من المواطنين لا يرتدون الكمامات و هذا ان ذل على شئ دل على قلة الوعي فخوفي ان ينتشر الفيروس مجددا ونعود الى ما كنا عليه
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46
2 - عثمان الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:13
على العكس من هذا خرجت امس للحديقة الخضراء امام مرجان تطوان
عدة عائلات تجسل متباعدة جدا
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34
3 - الله يدير تاويل الخير الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:14
سبق وأن قلت أن الكرة الآن بيد الشعب وأن الدولة قامت بأكثر من الواجب، فانهالت عي الديسلايكات بالعرام. ولن أتفاجأ إذا انهلتم علي مرة أخرى .
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79
4 - hassan الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:14
رفع الحجر المنزلي لا يعني بتاتا رفع الشخص للحجر الصحي لمحيطه الشخصي .
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52
5 - KAMAL الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:16
لقد قلتها عدة مرات ان فئة كبيرة منىالشعب جاهلة وغير واعية ولا تستحق
ديموقراطية الغرب مع عدم التعميم يجب اعادة الحجر الصحي الى تطوان عاجلا وادا لا فسوف تقع عدة حالات العدوى وسوف تقع الكارثة
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14
6 - Samir الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:16
.نتيجة طبيعية لاهمال الإنسان في مخططات التنمية
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27
7 - سيمو الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:17
كذالك الامر ببني ملال بعد القيام بجولة امس لاحضت غياب وضع الكمامة لجل الناس التي كانت بالخارج وايضا على مستوى الطريق الجبلية المحيطة بالمدينة المسمات بمودج .مهاك العديد من السيارات المتوقفة بجانب الطريق لاشخاص يشربون الخمر واخرون برفقة خليلاتهم .صراحة الامر لا يبشر بالخير اتمنى من السلطات ان تكون صارمة تجاه اشخاص لايبالون باننا في سفينة واحدة ان غرقت غرقنا جميعا .لماذا لا تقوم السلطة بتسجيل رقم البطاقة الوطنية لكل من لايحترم شروط الوقاية في لائحة سوداء والا يتمتع اي مواطن ضمنها من اولوية فالعلاج او فالولوج للمباريات او الاستفادة من الوثائق الادارية حتى تكون وسيلة لردع هذه الفئة المتهورة
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13
8 - هركيلانوا اتحاد طنجة الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:18
هذا الأمر يقع في جميع بلدان ومنها الاوروبية... ألم ترى تلك سلوكيات في اسبانيا وفرنسا و غيرها للان لا يمكن أن تتحكم في تحركات الناس و سلوكياتهم وتضع للكل واحد منهم شرطي بجانبه امر عادي ان تكون هناك بعض تتجوزات في مثل هذه الظرفية.
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37
9 - N.H الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:18
إذا بقيتم على هذا الحال سوف تعودون إلى الحجر الصحي و ليس حالة الطوارئ من الآن إلى حدود 20 يوم و الأيام بيننا
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2
10 - Immigre الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:24
Les gens soit femmes ou hommes qui
Portent pas le masques doivent être Verbaliser comme ça ils vont respecter les lois en vigueur pas de pitiés sinon deuxième vague et là c’est fini no
More comment
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8
11 - الرحيق المختوم الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:34
هذا لتعلم السلطات أن قرار تقسيم المغرب إلى مغربين كان قرارا خاطئا وحماقة غير محسوبة العواقب.
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-24
12 - مرتن بري دو كيس الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:36
مادام الأمر في يد الوالي ...فيمكن الرجوع بتطوان واهلها إلى ضرورة الحجر الصحي كما كان بالسابق و...كما هو الشأن في المنطقة الثانية...كعقاب لهم لعدم امتثالهم لنصاءح واوامر الدولة..وتعريض البلاد لكارثة وباء أخرى. الخروج بورقة..والتبضع بقانون. وإغلاق التجار مبكرا و.و.و. ...ونبينا صلينا عليه...
.
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4
13 - fidèle marocain الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:40
رغم اني انتمي للمجموعة 2 واغاني من تبعات الحجر الا انني ايد قرار الحكومة خاصة اننا تاكدنا من سلوكيات البعض والذين كانوا السبب الرئيسي في عدم نجاحنا في القضاء على الوباء والوم أيضا السلطات على عدم تطبيق القانون فإذا كان القانون لا يعاقب عدم حاملي الكمامات فلم وضع
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9
14 - تطواني الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:51
السي راه حنا عايشين فتطوان وراك عارف الناس ملتزمة بمعنى الكلمة، بلا ما تزيد في الكلام الله يجازيك، اذا كانت شي حالات هنا وهناك فهذا طبيعي حتى فالامريكان والاوروبيين وكاين شي فلتات.
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9
15 - معلق الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:06
نتوما فينما كان شي تخفيف و لا شيىشوية ديال ضو تبعوه و حضيوه بعينكوم حتى يتطفى خليو ناس تنفس شوية و ل بغيتهوم يموتو ناس تطوان لتزمو ثلاثة اشهر ومن حقهم يعيشو شوية ديال النعمة باراكا من الحضية
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12
16 - tetouani الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:21
97%بالكامامات وكاين التباعد . مخصش تعمموا
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11
17 - فرض غرامة مالية الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:25
على الحكومة أن تفرض غرامة مالية على كل من لا يضع الكمامة. لانّه إلى ماخافش هو على راسو ما عندوش الحق يعرض الناس للإصابة بالفيروس
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8
18 - انس العلوي الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:34
هده شئ فا المغرب كمال مشي غير تطوان الله يهديكم
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1
19 - الدليمي الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:44
ف مريكان رآه دارو المضاهرات او كاين الي داير الكمام او كاين الي لا باركا ما تحطمو بولاد بلادكم او خليو الناس تنفس شويا او زايدون راه المعامل والمصانع او لوزينات هما سبب عدم انتصار المغرب على كورونا او ما الناس كانت ملتازما بالحجر الصحي او قطر نها 15 فهدا الشهر غاتحل مطار حمد الدولي او تركيا مطار صبيحه اليوم بدأ يدخل ف الناس السياح الأجانب او نتوما قتلتونا راه أمر طبيعي البنت تسلم على صاحبتها رآه تلاتة اشهر ديال الحجر ما ساهلاش
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1
20 - الفيلالي الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:53
يقول المثل المغربي (مكيحس بالمزود غير اللي مضروب به)لو أنهم شاهدواوعايشوا واحسوا بما تعانيه الدولة والمرضى والاطباء ووو من ويلات هدا المرض لمكثوا في بيوتهم ولو رخص لهم التخفيف في التحرك والتجوال او على الاقل لحافظوا على ما قررت الحكومة لنجتاز مرحلة كورونا بابسط الخسائر
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3
21 - محب الحكمة الجمعة 12 يونيو 2020 - 19:03
أنماط السلوك لا تتغير بين عشية وضحاها. لتغيير نمط انثربولوجي معين ينبغي أن نقطع فترة من الزمن لا يستهان بها . وأعتقد أن هذا الحل ليس مجديا خصوصا عندما يتعلق الأمر بمظاهر ثقافية متعفنة كالتحية بالأيدي والقبلات وغيرها كثير وكثير . لذلك أعتقد أن تجاوز هذه المظاهر هو مواجهتها بالزجر. وأحسن وسيلة لهذا الزجر هو أن تفرض الدولة على المخالفين ذعيرة . لأن أهم ما يخاف منه الفرد هو جيبه . سيقول البعض للسلطة ( معنديش الفلوس ، ديوني للحبس .) وهي العبارة التي ينطق بها الكثير من الناس . لكن الحل سهل جدا ، إذ يمكن في حالة ما رفض شخص أداء الذعيرة أن تعمل السلطة على تنقيط هويته وتوزعها إلكترونيا على الإدارات الحساسة كالمقاطعات والبلديات وغيرهما .بحيث إذا طلب الشخص وثيقة ما يجد نفسه مطالبا عند هذه الإدارة أو تلك . وهكذا لن يحصل على الوثيقة إلا بعد أن يؤدي ما بذمته . وما دامت هذه المتابعة ممكنة في مخافر الشرطة يمكن تعميمها على باقي الإدارات. وبهذا نستفيد من جهتين : تربية المواطن والاستفادة من برامج المعلوميات .
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3
22 - مول الكرموص الجمعة 12 يونيو 2020 - 19:04
اذا ثبت عدم احترام التعليمات وان نسبة مهمة لاترتدي الكمامات فهذا طبعا سيدفع السلطات الى اعادة النظر قريبا وقبل فوات الاوان لاقصاء المنطقة ورجوعها الى التصنيف 2 .انتظروا النتيجة قريبا
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3
23 - jamila الجمعة 12 يونيو 2020 - 20:00
انا مع الاخ لي قال الدولة عملت لي عليها خصوصا احنا كبلد افريقي الحمد لله بلادنا عملت كل ما في الامكان وحتى بلاد ما عملت شرطي لكل مواطن يراقبو
. كلشي بين يدنا الوباء واقع مفروض نتعايشو معاه ونبقاو ديما عاملين احتياطاتنا وهنا كيبان مستوى الوعي ديالنا وفعلا كاين تجاوزات في جميع بلدان العالم ولكن بنسبة أقل من عندنا خصوصا في قضية إحترام المسافة وناس المنطقة الأولى خاص تعرفو راه أصعب حاجة هي تكون عندك فرصة ترجع حياتك شوي شوي طبيعية وما تعرفش قيمتها عليك وترجع ثاني للمنطقة الثانية ديك ساعة بحال الى سقطتي في دورة إستدراكية
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1
24 - عبده/ الرباط الجمعة 12 يونيو 2020 - 20:25
الحكومة قالت تخفيف الحجر الصحي و ليس رفعه نهائيا... عدم وضع الكمامة معاقب عليه قانونا بالحبس أو الغرامة... بالنسبة لمرتيل اذا لم يقع هناك تباعد اجتماعي فستكون العواقب وخيمة خاصة و ان مرتيل هي قبلة لمختلف المدن المغربية تقريبا و كذلك المضيق و الفنيدق و كابو نكرو عبر تطوان... فحذار حذار من النزول الى السيكوندا
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1
25 - Omar Tánger الجمعة 12 يونيو 2020 - 21:22
السلام عليكم. الامية وعدم الوعي والتخلف والتهور سوف يؤدون الى انفجار خطير للوبائ في تطوان ومثلها من المدن. للأسف الشديد هذه المنطقة من المغرب معروفة بالانضباط واحترام القانون الا هذه المرة خرجوا في شكل متهور. الله يهديهم للطريق الصحيح والحفاظ على الحياة.
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1
26 - جمال.فلاج النيلو..وجدة. الجمعة 12 يونيو 2020 - 22:15
كمواطن مغربي أناشد السلطات المعنية بتدبير الجاءحة أن تتبع نفس الإجراءات الصارمة التي اتخذتها مع مخالفي وضع الخوذات الواقية لمالكي الدراجات النارية كذا لك الشأن مع مخالفي وضع الكمامات وذالك برفض عقوبة مالية (عشرة دراهم.)وتستخلص بعين المكان الذي ضبط فيه المخالف.
لأن التهور لا يضبطه إلا الردع والجزر.غي الفرق بين الكاسك والماسك هو أن الكاسك تخلص300دراهم وتموت بوحدك أما الماسك تخلص10دارهم وتقتل معاك ناس آخرين .أملي تفرضات عقوبة صارمة على الكاسك كلشي ولا يديرو.وهاك خصنا نمشيو وإلا غادي توقع الكارثة حتى يجيب ألله التويل.
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0
27 - من تطوان الجمعة 12 يونيو 2020 - 23:23
فعلا كلام صحيح 100%لكنني أراه هروبا للأمام وتغطية للواقع من كون البؤرة الوبائية المسجلة بمدينتنا هي بؤرة صناعية وافدة على مدينتنا في وقت لم تسجل أي حالة محلية.
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0
28 - هده أخبار ليس في محلها السبت 13 يونيو 2020 - 00:35
أتكلم عن تطوان المدينة بصفة خاصة .أقول ما عاينته عن قرب أن معظم الناس قد ٱعتادوا على ٱرتداء الكمامة .وأيضا ٱعتادوا على الدخول للبيت باكرا رغم حرية التجول 24/24 .أما بالنسبة للفئة القليلة التي لاترتدي الكمامة .فالكل يعرف من هم .(خارقي حالة الطوارئ الصحية)
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