جماعة مرتيل تقيّد توقيت عمل الأسواق والمحلات

أيوب صدور من تطوان

حددت جماعة مرتيل ساعات العمل بالأسواق والمحلات التجارية، من خلال اعتماد توقيت جديد، نص على وجوب الإغلاق في حدود الساعة العاشرة ليلا بالنسبة للأسواق، والـ11 ليلا بالنسبة للمحلات التجارية.

وبخلاف مدينتي المضيق والفنيدق كشفت جماعة مرتيل أن ساعة الفتح بالأسواق الموجودة بتراب الجماعة بدون استثناء محددة في السابعة صباحا، على أن تغلق أبواب البيع عند العاشرة ليلا، داعية إلى ضرورة الالتزام من أجل تجاوز هذه المرحلة.

أما بخصوص محلات البقالة والتجارة فكشف القرار الذي توصلت هسبريس بنسخة منه أن العمل يبدأ في السابعة صباحا، على أن ينتهي في حدود الـ11 ليلا، وذلك في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كل مؤسسات الدولة، واعتمادا على المقاربة الاستباقية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات.

وكشف المصدر نفسه أن تنفيذ هذا القرار يعهد إلى ممثلي السلطة المحلية والأمن الوطني ومصلحة الشرطة الإدارية وباقي المصالح المتدخلة بمدينة مارتيل، كل في مجال اختصاصه.