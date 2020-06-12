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الرئيسية | جهات | جماعة مرتيل تقيّد توقيت عمل الأسواق والمحلات

جماعة مرتيل تقيّد توقيت عمل الأسواق والمحلات

جماعة مرتيل تقيّد توقيت عمل الأسواق والمحلات
أيوب صدور من تطوان
الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:50

حددت جماعة مرتيل ساعات العمل بالأسواق والمحلات التجارية، من خلال اعتماد توقيت جديد، نص على وجوب الإغلاق في حدود الساعة العاشرة ليلا بالنسبة للأسواق، والـ11 ليلا بالنسبة للمحلات التجارية.

وبخلاف مدينتي المضيق والفنيدق كشفت جماعة مرتيل أن ساعة الفتح بالأسواق الموجودة بتراب الجماعة بدون استثناء محددة في السابعة صباحا، على أن تغلق أبواب البيع عند العاشرة ليلا، داعية إلى ضرورة الالتزام من أجل تجاوز هذه المرحلة.

أما بخصوص محلات البقالة والتجارة فكشف القرار الذي توصلت هسبريس بنسخة منه أن العمل يبدأ في السابعة صباحا، على أن ينتهي في حدود الـ11 ليلا، وذلك في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كل مؤسسات الدولة، واعتمادا على المقاربة الاستباقية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات.

وكشف المصدر نفسه أن تنفيذ هذا القرار يعهد إلى ممثلي السلطة المحلية والأمن الوطني ومصلحة الشرطة الإدارية وباقي المصالح المتدخلة بمدينة مارتيل، كل في مجال اختصاصه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبده/ الرباط الجمعة 12 يونيو 2020 - 15:16
يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة بمرتيل باعتبارها مدينة سياحية... فجل مدن المغرب تصب فيها صيفا فاحذروا بيوت و منازل الكراء و كذلك المطاعم و المقاهي... لا بد من التعقيم و الكمامات... و في اعتقادي أن السياحة في مارتيل ستعرف خفوتا بسبب الوضع الوبائي الحالي
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1
2 - السعيدي الجمعة 12 يونيو 2020 - 15:25
لو كان الناس ديال الدارالبيضاء ومراكش، التزموا الحجر الصحي واحترموا النصائح، لكان المغرب منطقة واحدة، وليس منطقتين.
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-4
3 - ماطن من الفنيدق الجمعة 12 يونيو 2020 - 15:26
حنا في الفنيدق. السلطات قرت إغلاق الأسواق مع 6 مساءا. مع اننا في التخفيف. أما الناس اللي عندهم الحجر حتى 8مساءا.حلل وناقش
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4 - حمزة الجمعة 12 يونيو 2020 - 15:39
وكيبان لي هذا اصلا توقيت ديالهم الطبيعي . هاذ القرار معندو حتى تأثير اصلا
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7
5 - deterte الجمعة 12 يونيو 2020 - 15:39
هذا هو القانون وجماعة مارتيل بتحديدها أوقات الاقفال والفتح بالنسبة للمحلات التجارية مارست اختصاصاتها القانونية الواردة في الميثاق الجماعي لسنة 2002الذي يحدد اختصاصات رؤساء الجماعات واختصاصات السلطة ومن هنا الاحظ ان مرسوم حالة الطوارئ الذي سلم هذا الاختصاص إلى السلطات الإقليمية دون بشير إلى إلغاء أو التوقيف العمل الميثاق الجماعي هنا ستسقط في تعارض الاختصاصات بحيث ان مرسوم حالة الطوارئ حددت أوقات الإغلاق في الساعة التامنة مساءا ورئيس جماعة كارتير مدده إلى الحادية عشرة ليلا ادن السلطة قرارات من ستطبق هل قرار العامل ام قرار رئيس المجلس مع العلم ان كلا القرارين لهم مشروعيتها في حين أنني أرجح تنفيذ قرار المجلس الجماعي لأنه يستند إلى ظهير وقرار العامل يستند إلى مرسوم والترتيب يجعل الظهير أعلى رتبة من المرسوم
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