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كُتّاب وآراء
السجن المحلي بطنجة يخلو من "فيروس كورونا"
أعلنت المندوبيةُ العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السجنَ المحلي بطنجة خاليًّا من أي سجين مصاب بفيروس كورونا المستجد، عقب تعافي السجناء الثمانية الذين كانوا قيد العلاج من الفيروس التاجي، وفق البروتوكول المعمول به من طرق السلطات الصحية.
وأوضح بلاغ للمندوبية ذاتها، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن موظفي المؤسسة السجنية سالفة الذكر، الذين سبق الإعلان عن إصابتهم، قد تعافوا، "باستثناء اثنين لا زالا يخضعان للعلاج بالمستشفى"، مضيفا أنه "باستثناء الحالتين المذكورتين، تكون جميع المؤسسات السجنية بالمملكة خالية من أي إصابة في صفوف النزلاء والموظفين".
ودعت المندوبية، في بلاغها، جميع الموظفين والمرتفقين والمستخدمين، وجميع شركائها الذين يلجون المؤسسات السجنية في إطار ممارستهم لمهامهم، إلى "الالتزام باحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها لحماية هذه المؤسسات من تفشي الفيروس".