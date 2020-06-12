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السجن المحلي بطنجة يخلو من "فيروس كورونا"

السجن المحلي بطنجة يخلو من "فيروس كورونا"
هسبريس من طنجة
الجمعة 12 يونيو 2020 - 20:10

أعلنت المندوبيةُ العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السجنَ المحلي بطنجة خاليًّا من أي سجين مصاب بفيروس كورونا المستجد، عقب تعافي السجناء الثمانية الذين كانوا قيد العلاج من الفيروس التاجي، وفق البروتوكول المعمول به من طرق السلطات الصحية.

وأوضح بلاغ للمندوبية ذاتها، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن موظفي المؤسسة السجنية سالفة الذكر، الذين سبق الإعلان عن إصابتهم، قد تعافوا، "باستثناء اثنين لا زالا يخضعان للعلاج بالمستشفى"، مضيفا أنه "باستثناء الحالتين المذكورتين، تكون جميع المؤسسات السجنية بالمملكة خالية من أي إصابة في صفوف النزلاء والموظفين".

ودعت المندوبية، في بلاغها، جميع الموظفين والمرتفقين والمستخدمين، وجميع شركائها الذين يلجون المؤسسات السجنية في إطار ممارستهم لمهامهم، إلى "الالتزام باحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها لحماية هذه المؤسسات من تفشي الفيروس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زين العابدين الجمعة 12 يونيو 2020 - 20:29
اصلان السجن في المغرب فيه الفيروزات بكرونا وبلا كرونا
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0
2 - غير دايز الجمعة 12 يونيو 2020 - 20:32
الحمد لله الشكر للجميع موظفي السجون المقهورين و الذين فرض عليهم واجبهم الإبتعاد عن أسرهم و احبابه لمدة 50 يوما متواصلا و حتى هذه اللحظة في غيابات السجون بدون اي التفاتة لا من المندوبية و لا من الحكومة ولو بكلمة شكر لك الله يا موظف
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-3
3 - Momo الجمعة 12 يونيو 2020 - 20:59
الى المعلق رقم 2،لماذا دائما تربطون التضحية و التفاني في العمل بالمقابل المادي او المعنوي؟في هذه المرحلة الصعبة التي نواجهها جميعا يجب على الكل ان يضحي كل من مركزه مهما كان كبيرا او صغيرا و لا ننتظر مقابل من احد،انا شخصيا محتجز مع زوجتي الحامل و طفلتين صغيرتين في منزلي منذ 18 مارس و لا ابرح مكاني الا من اجل شراء المواد الاساسية او الادوية.و هل ساطلب ثمن مقابل هذه التضحية؟
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5
4 - Mouatene الجمعة 12 يونيو 2020 - 21:09
le virus a Tanger existe aux zones industrielles. si on avait fermé ces zones depuis apparaission en mois de mars .on aura 00 cas .mais malheureusement le problème va rester le même , même si on prolonge le confinement jusqu'à 2025
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