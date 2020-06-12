الناظور يودعُ "كوفيد ـ 19" بعد شفاء الحالة الأخيرة

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلت مديرية الصحّة بإقليم الناظور، اليوم الجمعة، شفاء آخر حالة مصابة بفيروس كورونا المستجدّ على مستوى الإقليم.

وأكد التّحليل المخبري الأخير الذي أجريَ للمتعافى، اليوم، بعد استكماله لبروتوكول العلاج، خلوّ جسده من آثار "كوفيد-19"، ليغادر قسم الحجر الصحّي بالمستشفى الإقليمي الحسني بالنّاظور.

ويتعلّق الأمر بسائق سيارة أجرة ينحدر من جماعة سلوان، كان قد تم التأكد من إصابته بالعدوى قبل أسبوع، في إطار الحملة الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا التي شملت عددا من المستخدمين قبل العودة إلى استئناف عملهم.

وأصبح إقليم النّاظور خاليا من وباء "كورونا" بعد تعافي جميع الحالات التي بلغتْ 44 حالة، لم تسجل ضمنها أي حالة وفاة.