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Covid Hespress
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الناظور يودعُ "كوفيد ـ 19" بعد شفاء الحالة الأخيرة

الناظور يودعُ "كوفيد ـ 19" بعد شفاء الحالة الأخيرة
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 12 يونيو 2020 - 22:30

سجّلت مديرية الصحّة بإقليم الناظور، اليوم الجمعة، شفاء آخر حالة مصابة بفيروس كورونا المستجدّ على مستوى الإقليم.

وأكد التّحليل المخبري الأخير الذي أجريَ للمتعافى، اليوم، بعد استكماله لبروتوكول العلاج، خلوّ جسده من آثار "كوفيد-19"، ليغادر قسم الحجر الصحّي بالمستشفى الإقليمي الحسني بالنّاظور.

ويتعلّق الأمر بسائق سيارة أجرة ينحدر من جماعة سلوان، كان قد تم التأكد من إصابته بالعدوى قبل أسبوع، في إطار الحملة الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا التي شملت عددا من المستخدمين قبل العودة إلى استئناف عملهم.

وأصبح إقليم النّاظور خاليا من وباء "كورونا" بعد تعافي جميع الحالات التي بلغتْ 44 حالة، لم تسجل ضمنها أي حالة وفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Momo الجمعة 12 يونيو 2020 - 22:53
قريبا سنودع جميعا كورونا ان شاء الله،و ستبقى مجرد ذكرى نحكيها لاولادنا و احفادنا بعد عمر مديد بحول الله،فمزيدا من الصبر و الدعاء لله و التضامن بيننا و الاكثار من الصدقات في هذا الوقت بالذات.
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26
2 - صاحب رأي الجمعة 12 يونيو 2020 - 23:19
كنتمناو ترجع الحياة الطبيعية بشكل تدريجي لمدينة الرباط و تمارة و تامسنا و سلا ابتداءا من الإثنين إن شاء الله.
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15
3 - مغربي من المنفى السبت 13 يونيو 2020 - 00:43
هل نسيتم المهاجرين الذين يسكنون في جبل كوركو منهم الافارقة والمغاربة القادمين من المدن الاخرى وفيه جزائريين باولادهم ينتظرون كلهم الدخول الى مليلية الا يوجد هناك مصابون بكرونا
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