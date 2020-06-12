فاس تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا خلال يوم

رشيد الكويرتي من فاس

سجلت جهة فاس مكناس 9 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب الحصيلة التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للصحة في الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، انفردت بها جميعها مدينة فاس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1042 حالة بعموم الجهة.

وانفردت مدينة فاس، المصنفة ضمن منطقة التخفيف رقم 2، بهذه الحالات الإضافية بفيروس كورونا، التي تخص جميعها مخالطين لمصابين تم كشف إصابتهم بالعدوى في الأيام الأخيرة.

وتتوزع هذه الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس، وفقا لما أكدته مصادر هسبريس، على حي سيدي بوجيدة بـ 5 حالات، وحي عوينات الحجاج وحي بنزاكور بحالتين لكل واحد منهما.

ولم تسجل جهة فاس مكناس خلال الفترة المذكورة أي حالة تعافي من الفيروس، ليستقر مجموع المتعافين في 973 شخصا، وهو ما يشكل نسبة شفاء تصل 93.4% من إجمالي الإصابات المؤكدة، كما لم تُسجل بها أي حالة وفاة إضافية، حيث استقرت حصيلتها الإجمالية في 27 حالة، مشكلة نسبة 2.6% من مجموع الحالات المعلن عن إصابتها بالفيروس.

ويوجد، بحسب المعطيات الرسمية، تحت العلاج من عدوى الوباء 42 حالة على صعيد جهة فاس-مكناس، تتوزع على فاس بـ23 حالة، وبولمان بحالة واحدة، والحاجب بـ18 حالة.

يشار إلى أن مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي صنف، في أسبوعه الأول، عمالة فاس وإقليم الحاجب ضمن منطقة التخفيف رقم 2، بينما وضع عمالة مكناس وأقاليم تاونات ومولاي يعقوب وتازة وصفرو وبولمان وإفران ضمن منطقة التخفيف رقم 1.