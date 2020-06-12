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جهة طنجة تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جهة طنجة تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 12 يونيو 2020 - 23:50

ارتفع عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى 1275 حالة منذ بداية الجائحة، عقب تسجيلها 26 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، توزعت على ثلاث مناطق جغرافية، تصدرها إقليم العرائش بـ19 حالة، و5 حالات بعمالة طنجة أصيلة، وحالتين بإقليم تطوان.

بالمقابل، أُعْلِنَ بالجهة عينها تماثل 22 مصابا للشفاء، 21 منهم بعمالة طنجة أصيلة، وحالة واحدة بإقليم تطوان، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1076 حالة، فيما رفعت وفاة جديدة سُجّلت بطنجة عدد ضحايا الفيروس بالجهة إلى 40 حالة، في الوقت الذي لا تزال فيه 159 حالة تخضع للبروتوكول العلاجي المعمول به بمراكز التكفل واستقبال مرضى كورونا.

وتبعا لذلك، تواصل 94 حالة نشطة متابعة بروتوكول العلاج بمراكز التكفل بعمالة طنجة أصيلة، بعدما أُعلن سابقا تعافي 819 حالة من أصل 944 إصابة منذ ظهور الوباء، من ضمنها 31 وفاة، لتتصدر بقية أقاليم الجهة من حيث عدد الإصابات.

ويأتي إقليم العرائش ثانيا بحصيلة تراكمية بلغت 222 حالة إيجابية مسجلة إلى حدود مساء الجمعة، من بينها 164 حالة تماثلت للشفاء، وحالتا وفاة، فيما يتابع 56 مصابا علاجهم بمراكز التكفل واستقبال مرضى "كوفيد-19" وفق البروتوكول العلاجي الجديد.

وعلى مستوى إقليم تطوان، ارتفع عدد الحالات الإيجابية به إلى 91، إثر إعلان تسجيل حالتين جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، تخصان مستخدمين آخرين بوحدة صناعية بطنجة تحولت إلى بؤرة مهنية، تزامنا مع شفاء حالة أخرى، ليصل عدد المتعافين بالإقليم إلى 75.

واستقر عدد الوفيات بإقليم تطوان في الحالات السبع المسجلة سابقا، فيما بلغ عدد الحالات الإيجابية التي تخضع للعلاج بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل، إلى حدود الآن، 9 حالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Momo السبت 13 يونيو 2020 - 00:09
اغلب الاصابات المسجلة اليوم في هذه الجهة كانت من نصيب العرائش و القصر الكبير لعمال و عاملات في ضيعة فلاحية تسمى للا ميمونة و توجد باقليم القنيطرة و هذه الضيعة اصبحت بؤرة مهنية كبيرة تفرخت منها بؤر عائلية و هذا مايفسر ازدياد الحالات في الايام الاخيرة في جهتي طنجة تطوان و جهة الرباط القنيطرة.
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20
2 - ادريس السبت 13 يونيو 2020 - 00:22
اطلب من الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين ولكل المرضى وان يحفظ الباقين وان يرحم المتوفين
لكني اخاف من خلق منطقة 3
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9
3 - logique السبت 13 يونيو 2020 - 00:39
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الموتى جميعهم والمتوفى اليوم تعازينا الحارة لعائلته.
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