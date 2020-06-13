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اتفاقية لاجتياز "الباكالوريا" بمدرجات جامعة فاس

اتفاقية لاجتياز "الباكالوريا" بمدرجات جامعة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 13 يونيو 2020 - 00:20

شهد مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس، الجمعة، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون خاصة بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس.

وترخص، بموجب بنود هذه الاتفاقية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، في استغلال قاعات ومدرجات كلياتها، لإجراء الامتحانات المقبلة لنيل شهادة "الباكالوريا".

وترأس مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقية عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس مديرها محسن الزواق، وعن جامعة فاس رئيسها رضوان مرابط.

وحضر مراسيم التوقيع على الاتفاقية المعنية عمداء كل من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكلية العلوم والتقنيات، فضلا عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بفاس.

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