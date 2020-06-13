تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في إقليم العرائش‎

هسبريس من العرائش

أفادت المندوبية الإقليمية للصحة بالعرائش، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، ليبلغ مجموع الحالات 222، مقابل 164 حالة شفاء بنسبة 78%.

كما سُجل استبعاد 22 حالة في اليوم نفسه، بما مجموعه 5299 حالة مُستبعدة.

ويبلغ عدد حالات الشفاء 56 بوحدتي التكفل بمرضى "كوفيد-19"، مقابل 0 حالة في الإنعاش.