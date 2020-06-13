24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/06/2020
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:12
|13:32
|17:13
|20:44
|22:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- عمالة الأطفال تنخفض بالمغرب بنسبة 92 بالمائة
- "كورونا" يجدد مطلب الأساتذة بالتوقيع الإلكتروني
- السجن المحلي بطنجة يخلو من "فيروس كورونا"
- أفاعي وعقارب البيضاء
- نشطاء في جهات المغرب يجددون فكرة إحداث "الحزب الأمازيغي"
هل يمنع تعديل قانون المالية تعدد التعويضات في مناصب المسؤولية؟ (5.00)
- نشطاء في جهات المغرب يجددون فكرة إحداث "الحزب الأمازيغي" - (114)
- "عقيدة العداء" للمغرب تطرح سؤال بناء الدولة المدنية في الجزائر - (110)
- بتعليمات ملكية .. المغرب يرسل طائرة مساعدات طبية إلى موريتانيا - (102)
- قيادات ترفض "حكومة التكنوقراط" وتشجب بخْسَ العمل السياسي - (92)
- "تجمعيون" ينتقدون التشويش على وزراء "الأحرار" - (91)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في إقليم العرائش
السبت 13 يونيو 2020 - 01:15
أفادت المندوبية الإقليمية للصحة بالعرائش، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، ليبلغ مجموع الحالات 222، مقابل 164 حالة شفاء بنسبة 78%.
كما سُجل استبعاد 22 حالة في اليوم نفسه، بما مجموعه 5299 حالة مُستبعدة.
ويبلغ عدد حالات الشفاء 56 بوحدتي التكفل بمرضى "كوفيد-19"، مقابل 0 حالة في الإنعاش.