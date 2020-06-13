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الرئيسية | جهات | "لايڤ" ينتهي بإيقاف راغبٍ في السفر من خريبكة

"لايڤ" ينتهي بإيقاف راغبٍ في السفر من خريبكة

"لايڤ" ينتهي بإيقاف راغبٍ في السفر من خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
السبت 13 يونيو 2020 - 15:20

بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية ثم التقديم أمام القضاء، قرّرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة متابعة تاجر في حالة سراح، على خلفية شكاية تقدّم بها موظف بالمنطقة الحضرية الأولى بمدينة خريبكة، متّهما إياه بإهانته وسبّه أثناء مزاولة مهامه بالإدارة المذكورة.

وأوضح هشام طرحات، المشتكى به من طرف موظف بالسلطة المحلية، أنه قصد مقر المنطقة الحضرية الأولى بخريبكة، من أجل الحصول على ورقة السفر التي ستمكنه من أخذ ابنه وابنته الصغيرين إلى جدّتهما خارج مدينة خريبكة؛ غير أن العاملين في المنطقة الحضرية رفضوا تمكينه من الوثيقة التي يطالب بها.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه بعدما تعذر عليه الحصول على الوثيقة، لجأ إلى تسجيل شريط مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أجل الاحتجاج وإشراك الرأي العام في ما وصفه بالحرمان غير المفهوم من وثيقة السفر، وتعميق معاناة ابنيه اللذيْن تتواجد أمّهما في المستشفى بسبب تعرّضها لنزيف دموي.

وقال هشام، في الشريط الذي سجّله أمام مقرّ المنطقة الحضرية الأولى، إن ابنيه يعانيان على مستوى التغذية والنظافة، وهو في حاجة ماسة إلى الوثيقة التي تسمح له بإخذهما إلى جدّتهما بهدف الحصول على الرعاية التي حُرما منها بسبب مرض أمّهما الحامل؛ غير أن طلبه قوبل بالرفض.

وظهر هشام طرحات في الشريط المباشر رفقة ابنيه الصغيرين أمام مقر المنطقة الحضرية الأولى، رافعا صوته بالاحتجاج والتساؤل عن طبيعة القانون الذي حرمه من الحصول على الوثيقة على غرار باقي المواطنين، مشدّدا على أنه مع القانون الذي يساوي بين الجميع.

وفي المقابل، أوضح مصدر من السلطة المحلية أن الواقعة بدأت حين قدم تاجر يقطن بحي سكني لا يقع ضمن النفوذ الترابي للمنطقة الحضرية الأولى، من أجل المطالبة بالوثيقة التي تسمح بالسفر خارج الإقليم، وبعدما قدّم الموظفون للمواطن المعني التوضيحات اللازمة بخصوص التقسيم الإداري، سارع إلى سبّ موظف بالإدارة ذاتها بشكل غير مفهوم.

وأضاف المصدر أن التاجر المعني، وهو مهاجر سابق بالديار الأوروبية، شرع في تسجيل شريط مباشر يحتجّ فيه باللغتين العربية والألمانية، ويعبّر من خلاله عن رفضه لما وصفه بالزبونية والمحسوبية، دون أن يستجيب لتدخلات بعض الحاضرين لتهدئته.

وقال المصدر ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته بسبب عدم تخويله صلاحية التواصل مع الصحافة، إن المحتج سبق أن قصد، يوم السبت الماضي، المنطقة الحضرية الثانية التي يوجد مسكنه ضمن نفوذها الترابي، ونظرا لتزامن زيارته مع عطلة نهاية الأسبوع، فكّر في زيارة مقر المنطقة الحضرية الأولى لعلّه يحصل منها على وثيقة السفر؛ لكنه لم يتقبّل رفض طلبه.

وأكّد المتحدث ذاته أن الموظّف بالإدارة المذكورة أحسّ بالإهانة وأصرّ على متابعة المشتكى به، ليتم الاتصال بمصالح الأمن، وهو أثبته الشريط المسجّل الذي بدت فيه عناصر أمنية تترجّل من سيارة الشرطة من أجل إلقاء القبض على المحتج ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - عبدالعال السبت 13 يونيو 2020 - 15:29
نريد مشاهدة الفيديو لأن بعض الموضفين يستفزون المواطنين وكأنهم ليسوا في خدمتهم
السلام عليكم
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242
2 - عبدالناصر _ افني السبت 13 يونيو 2020 - 15:31
كان على الموظف من باب تقريب الإدارة من المواطنين أخذ المبادرة و الاتصال برئيس المقاطعة حتى يمكن تلبية طلب المواطن لأن الجدة تعد قانونا من مرتبة الأم و كل من هب و دب يمكن إثارة غضب المواطن لينفعل لتلبس له تهمة إهانة موظف.
للموضوع بقية
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154
3 - عروبي السبت 13 يونيو 2020 - 15:33
بسالا هادي. لي ماخداش شي حاجة إبدا إهرنط فالايف. ويقول هادشي ضد القانون. و هو ماعارف تاوزة فالقانون. السيبة ولات عندهم. يجب تطبيق القانون.
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-270
4 - kamal السبت 13 يونيو 2020 - 15:35
السيد عندو الحق ديروا راسكم في بلاصتو المراه ملاوحة في السبيطار الأولاد صغار امكرفسين مساكن و زيذ من الفوق قاليك المقاطعة سادة السبت و الاحد ، اوا اشنو. مكاين ديمومة، بنادم ايموت ،مصيبة هادي انا في بلاصتو منعقلش على بنادم .
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202
5 - صبر جميل السبت 13 يونيو 2020 - 15:39
لتعتبر أخي أن جدتهما ماتت... ماذا كنت ستفعل ؟ حفظها الله لك وأطال في عمرها .. عليك أخي أن تتكلف بابنيك لأنك اليوم في حالة خاصة والصبر هو الحل وكل شيء سيعود إلى مكانه بإذن الله... شعوب تموت بسبب الوباء ولولا حزم السلطة في بلدنا مع المواطنين لكنا في حالة يرثى لها... فلتصبر أخي الكريم بارك الله فيك فالصبر ضياء لا يغلب عسر يسران والمؤمن يصبر في الضراء ولا يجزع لأنه قدوة للناس... فرج الله عنا وعنك وعن كل المسلمين وعن سائر الناس .. ناس تموت بالوباء وناس فقدوا عملهم وناس يموتون جوعا وناس محبوسون عن أهاليهم في الخارج و ناس مرضوا نفسيا بالحجر و ناس ينتحرون... فلنقل الحمد لله ولنصبر حتى يفتح الله... أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عنا عاجلا غير آجل.
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-123
6 - coco السبت 13 يونيو 2020 - 15:41
مافهمت والو ياك قالوا أصحاب المنطقة1 لايحتاجون إلى رخصة التنقل داخل الجهة اللهم إلى اللحية باغي يخرج على الجهة المهم شوية الإنسانية من طرف الداخلية.
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49
7 - ميلود السبت 13 يونيو 2020 - 15:46
ومتى ستوقف السلطات المعنية كل أولائك الموظفين والمسؤولين الذين يسبون ويهينون يوميا المواطنين في مختلف الادارات؟ الى متى ستظل الدولة تكيل بمكيالين؟
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98
8 - sifao السبت 13 يونيو 2020 - 15:52
السؤال الذي يرهقني هو ماذا يفعل هذا الرجل في المانيا ، مكانه الطبيعي هو قندهار ...
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-168
9 - كوريا ش السبت 13 يونيو 2020 - 15:59
مرحبا بكم في كوريا الشمالية، كل ااشعب سوف يعتقل و يسجن فنحن كلنا في حالة سراح مؤقت و يكفي أن تفتح فمك و لو بالتثاؤب لتجد سيارة الشرطة عند قدميك، حقيقة الشرطة في خدمة الشعب.
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53
10 - عقلاني السبت 13 يونيو 2020 - 16:05
السفر ممنوع، انتهى الكلام.
لو كان رزينا لترك أبناءه معه، من قال إن جدتهم تحمل الفيروس و تعديهم به و العكس. وجب عليه الحرص على سلامة أولاده و أمه
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-87
11 - من الرباط السبت 13 يونيو 2020 - 16:08
كثير من المغاربه يعانون من مشكلة عدم الالتحاق بمقر سكناهم الاصلي ولم شمل الأسره بسبب حالة الطوارئ-احدى افراد اسرتي لم يسمح لها بالرجوع الى بيتها واسرتها وزوجها - فالواجب مراعات هده الحالات ،نتكلف بإدخال العالقين خارج الوطن ولا نسمح بتحرك العالقين داخل الوطن ؟؟؟؟؟؟؟
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33
12 - زهير من المغرب السبت 13 يونيو 2020 - 16:11
إدا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة، هدا هو أكبر مشكل يعيق تطور بلادنا، حيث نجد هده الظاهرة على جميع المستويات، من الموظف الصغير إلى المسؤول الكبير.
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40
13 - Salm السبت 13 يونيو 2020 - 16:16
في جميع الادارات القطاعات ابدا تاقاي شي واحد ايدير عراقيل للناس.
بالنسبة للناس حاصلين فالمدن خاص اكون الحل ناس ماشي ضد الحجر راه الوضعية ديالو الصعيبة راه بقا فدارك عندها شروط .ناس غتبقا حاصلة لا فلوس لا ترونسبور
بشوات سادين لبيبان مخازنية فلباب هما لتيتدخل .جهات معنية دير الحل هاد موظف بين هاد مواطن ايظار تحقيق من جميع الجوانب .
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27
14 - مغربي السبت 13 يونيو 2020 - 16:25
كوكو صاحب التعليق 6
صباح الخير
الواقعة وقعت قبل رفع الحجر الصحي
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3
15 - BOUGAF السبت 13 يونيو 2020 - 16:34
لو كان هذا السيد في ألمانيا ما كان ليتجاهل التقطيع الإداري. هو بالفعل عندو مشكل لاكن هذا لا يعفيه من التوجه إلى المقاطعة المختصة ترابيا.
لنفرض أن المظف ( الشاكي ) تعاطف معه وسلمه تلك الوثيقة بطريقة غير قانونية هل سيعذر إذا انكشف أمره من طرف رؤسائه.
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-9
16 - خريبكي السبت 13 يونيو 2020 - 16:35
ربما انه عاد به الحنين الى الاجواء في المانيا فاعتقد ان في المغرب تسود حرية التعبير و اعطاء الاهمية الى الاطفال ووووو لكنه اصطدم مع واقعنا المرير. حسبي الله و نعم الوكيل
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15
17 - سعيد السعدي السبت 13 يونيو 2020 - 16:35
الى كل جاهل للحقيقة :
قبل توجيه أي اتهام لشخص ما وجب التنقيب عن الحقيقة
اولا : رخصة التنقل تمنحها مصالح العمالة وبذلك بضرروة تقديم طلب مستعجل تتم الاستحابة له فب ظرف يوم واحد
ثانيا : نلتمس العذر لهذا المواطن لانه يتعتقد.انه في المانيا كما نلتمس العذر للموظف الذي يشتغل بين نارين
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9
18 - mre السبت 13 يونيو 2020 - 16:37
واش هاد السيد متعلم والو من ألمانيا ؟
إذن النهار لول كان خاصو يبقى فخريبكة.
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-16
19 - Mosi السبت 13 يونيو 2020 - 16:43
بعد قراءة الموضوع و كل التعاليق فهمت الموضوع و لاحظت في التعاليق ان الجميع إلا يسير لم يقرأ الموضوع بل بدأ يعلق انطلاقا من العنوان.
الرجل ذهب ليطلب رخصة التنقل الاستثنائية من ملحقة لا يسكن في نفوذ ترابها...بمعنى ان سجله الاداري غير متواجد في تلك الملحقة و كان عليه ان ينتظر الى يوم الاثنين ثم يعود الى الملحقة التي ينتمي اليها سكناه و يستخلص وثيقته بكل احترام.
الآن السؤال هو: هل المعلقين الذين يوجهون اتهامات فارغة لموظفي الادارات مغاربة ام من المرتزقة...؟؟
لأنه لو قاموا بقراءة الموضوع و فهموه سيعرفون ان المخطئ هو المواطن...وليس كل من كان تطبيق القانون في غبر صالحه يثير القلاقل و يبدأ بالسب و الشتم.
ثم هناك رسالة لهذا المواطن...كيف كانت لك ااجرأة ان تقول ان اطفالك يعانون من سوء التغذية و النظافة لأن امهم مريضة...؟؟ وأنت ايها الفارغ ما موقعك من الاسرة...
اب لا يستطيع التكفل بابنائه اب فاشل لا يستحق ان يكون ابا و لا ان يكون مسؤولا على اي شيء...ومن طريقة كلامه في الفيديو يتضح مستواه الهزيل في كل شيء.
غير اجي و وتزوج و ولد.
اذا لم تستطع تحمل مسؤولية اسرة و اولاد فلا تتزوج.
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15
20 - الحجاج السبت 13 يونيو 2020 - 17:18
بعض الملتحين يعتبرون كل من له درة من السلطة طاغوت تجب محاربته ولا يجوز الامتثال للقانون الصادر عنه.لهاذا يشتغل اية فرصة للتنديد والاستنكار ولو لم يكن على حق.والغىيب أنه يجد من يتعاطف معه.الناس الذين يعيشون في الخارج يعرفون حق المعرفة أن الحقوق مظمونة لاكن شريطة أن تكون فعلا صاحب حق.فكفى نفاقا.
من جهة أخرى السيد عندو مشكل بالفعل لاكن عليه أن يتوجه إلى الجهة المختصة.
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6
21 - البوعزاوي السبت 13 يونيو 2020 - 17:36
الاشكال المطروح هو التمييز بين الاشخاص وهذا هو الاشكال الذي نعانيه في هذا البلد وهو ما يميز ادارتنا حيث تتفشى ظاهرة الرشوة والمحسوبية والانتهازية وغياب الضمير فلا يعقل ان تجد اشخاص يتنقلون بكل أريحية بين المدن ويحصلون على التراخيص بمجرد اتصال هاتفي ومنهم من ياتيه الترخيص الى منزله وبالمقابل من تطبق عليه المساطر وينتقل بين الردهات وفي نهاية الامر لا يحصل على شيئ ويتعرض الى الاستفزاز وهو يرى أمام عينه من يحصل على ترخيص بكل يسر فمشكلنا هو غياب العدالة واعتبار الاشخاص سواسية. فيكفي أن نتفقد مجموعة من الادارات لنعاين عن كثب المهازل التي تحدث بها. ولكن ما عسنا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
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6
22 - فقير السبت 13 يونيو 2020 - 17:53
انا في راي ان هدا المواطن من حقه ان ياخد الوثيقة نظرا لحالته الخاصة ولخطا الدي يؤاخد عليه هو نشره الفيديو بالمانية وهدا يسيئء الى سمعة المغرب
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-1
23 - الجهل و الانانية السبت 13 يونيو 2020 - 18:00
الناس لا يفهمون ما معنى الحظر وقت الجائحة، معناه نتا ما تدخل عندنا و حنا مندخلو عندك، وحتى في حالة ان ولادك مكرفسين فهذا ليس بمبرر فالكل مكرفس و الناس الذين ستدخل عندهم سيرفضون دخلوك عندهم و لو بمبرر ان ولادك مكرفسين، حيت المسالة حياة او موت، مع العلم ان ذهابك خارج خريبكة و دخلوك الى منطقة اخرى سيلزمك ان تظل في معزل بتلك المنطقة لمدة 14 يوما و من بعد تجري تحليلا اذا كان سلبيا سوف يسمح لك بالدخول، وعندما ترجع الى خريبكة سوف تمكث ايضا 14 يوما في معزل بخريبكة لمدة 14 يوما قبل ان يسمح لك بالدخول اذا كان التحليل سلبيا، يعني المسالة معقدة جدا، اولادك انت مسؤول عنهم بقدر استطاعتك و معرفتك والله سيوفقك، لكن انانيتك و عدم رغبتك في تحمل رعاية ابنائك بسبب مرض زوجتك جعلك تسب الناس
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0
24 - البيع والشرا السبت 13 يونيو 2020 - 18:20
البيع والشرا على ما سمعت بالنسبة لورقة التنقل ، و على ما رأيت شي ينتقل بدون اي ورقة نظرا لمعرفته لبعض رجال الشرطة و شي لا ويتم منعه رغم ذكر أسباب تسمح له بأخذها
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