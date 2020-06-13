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كُتّاب وآراء
"لايڤ" ينتهي بإيقاف راغبٍ في السفر من خريبكة
بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية ثم التقديم أمام القضاء، قرّرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة متابعة تاجر في حالة سراح، على خلفية شكاية تقدّم بها موظف بالمنطقة الحضرية الأولى بمدينة خريبكة، متّهما إياه بإهانته وسبّه أثناء مزاولة مهامه بالإدارة المذكورة.
وأوضح هشام طرحات، المشتكى به من طرف موظف بالسلطة المحلية، أنه قصد مقر المنطقة الحضرية الأولى بخريبكة، من أجل الحصول على ورقة السفر التي ستمكنه من أخذ ابنه وابنته الصغيرين إلى جدّتهما خارج مدينة خريبكة؛ غير أن العاملين في المنطقة الحضرية رفضوا تمكينه من الوثيقة التي يطالب بها.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه بعدما تعذر عليه الحصول على الوثيقة، لجأ إلى تسجيل شريط مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أجل الاحتجاج وإشراك الرأي العام في ما وصفه بالحرمان غير المفهوم من وثيقة السفر، وتعميق معاناة ابنيه اللذيْن تتواجد أمّهما في المستشفى بسبب تعرّضها لنزيف دموي.
وقال هشام، في الشريط الذي سجّله أمام مقرّ المنطقة الحضرية الأولى، إن ابنيه يعانيان على مستوى التغذية والنظافة، وهو في حاجة ماسة إلى الوثيقة التي تسمح له بإخذهما إلى جدّتهما بهدف الحصول على الرعاية التي حُرما منها بسبب مرض أمّهما الحامل؛ غير أن طلبه قوبل بالرفض.
وظهر هشام طرحات في الشريط المباشر رفقة ابنيه الصغيرين أمام مقر المنطقة الحضرية الأولى، رافعا صوته بالاحتجاج والتساؤل عن طبيعة القانون الذي حرمه من الحصول على الوثيقة على غرار باقي المواطنين، مشدّدا على أنه مع القانون الذي يساوي بين الجميع.
وفي المقابل، أوضح مصدر من السلطة المحلية أن الواقعة بدأت حين قدم تاجر يقطن بحي سكني لا يقع ضمن النفوذ الترابي للمنطقة الحضرية الأولى، من أجل المطالبة بالوثيقة التي تسمح بالسفر خارج الإقليم، وبعدما قدّم الموظفون للمواطن المعني التوضيحات اللازمة بخصوص التقسيم الإداري، سارع إلى سبّ موظف بالإدارة ذاتها بشكل غير مفهوم.
وأضاف المصدر أن التاجر المعني، وهو مهاجر سابق بالديار الأوروبية، شرع في تسجيل شريط مباشر يحتجّ فيه باللغتين العربية والألمانية، ويعبّر من خلاله عن رفضه لما وصفه بالزبونية والمحسوبية، دون أن يستجيب لتدخلات بعض الحاضرين لتهدئته.
وقال المصدر ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته بسبب عدم تخويله صلاحية التواصل مع الصحافة، إن المحتج سبق أن قصد، يوم السبت الماضي، المنطقة الحضرية الثانية التي يوجد مسكنه ضمن نفوذها الترابي، ونظرا لتزامن زيارته مع عطلة نهاية الأسبوع، فكّر في زيارة مقر المنطقة الحضرية الأولى لعلّه يحصل منها على وثيقة السفر؛ لكنه لم يتقبّل رفض طلبه.
وأكّد المتحدث ذاته أن الموظّف بالإدارة المذكورة أحسّ بالإهانة وأصرّ على متابعة المشتكى به، ليتم الاتصال بمصالح الأمن، وهو أثبته الشريط المسجّل الذي بدت فيه عناصر أمنية تترجّل من سيارة الشرطة من أجل إلقاء القبض على المحتج ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
السلام عليكم
للموضوع بقية
لو كان رزينا لترك أبناءه معه، من قال إن جدتهم تحمل الفيروس و تعديهم به و العكس. وجب عليه الحرص على سلامة أولاده و أمه
بالنسبة للناس حاصلين فالمدن خاص اكون الحل ناس ماشي ضد الحجر راه الوضعية ديالو الصعيبة راه بقا فدارك عندها شروط .ناس غتبقا حاصلة لا فلوس لا ترونسبور
بشوات سادين لبيبان مخازنية فلباب هما لتيتدخل .جهات معنية دير الحل هاد موظف بين هاد مواطن ايظار تحقيق من جميع الجوانب .
صباح الخير
الواقعة وقعت قبل رفع الحجر الصحي
لنفرض أن المظف ( الشاكي ) تعاطف معه وسلمه تلك الوثيقة بطريقة غير قانونية هل سيعذر إذا انكشف أمره من طرف رؤسائه.
قبل توجيه أي اتهام لشخص ما وجب التنقيب عن الحقيقة
اولا : رخصة التنقل تمنحها مصالح العمالة وبذلك بضرروة تقديم طلب مستعجل تتم الاستحابة له فب ظرف يوم واحد
ثانيا : نلتمس العذر لهذا المواطن لانه يتعتقد.انه في المانيا كما نلتمس العذر للموظف الذي يشتغل بين نارين
إذن النهار لول كان خاصو يبقى فخريبكة.
الرجل ذهب ليطلب رخصة التنقل الاستثنائية من ملحقة لا يسكن في نفوذ ترابها...بمعنى ان سجله الاداري غير متواجد في تلك الملحقة و كان عليه ان ينتظر الى يوم الاثنين ثم يعود الى الملحقة التي ينتمي اليها سكناه و يستخلص وثيقته بكل احترام.
الآن السؤال هو: هل المعلقين الذين يوجهون اتهامات فارغة لموظفي الادارات مغاربة ام من المرتزقة...؟؟
لأنه لو قاموا بقراءة الموضوع و فهموه سيعرفون ان المخطئ هو المواطن...وليس كل من كان تطبيق القانون في غبر صالحه يثير القلاقل و يبدأ بالسب و الشتم.
ثم هناك رسالة لهذا المواطن...كيف كانت لك ااجرأة ان تقول ان اطفالك يعانون من سوء التغذية و النظافة لأن امهم مريضة...؟؟ وأنت ايها الفارغ ما موقعك من الاسرة...
اب لا يستطيع التكفل بابنائه اب فاشل لا يستحق ان يكون ابا و لا ان يكون مسؤولا على اي شيء...ومن طريقة كلامه في الفيديو يتضح مستواه الهزيل في كل شيء.
غير اجي و وتزوج و ولد.
اذا لم تستطع تحمل مسؤولية اسرة و اولاد فلا تتزوج.
من جهة أخرى السيد عندو مشكل بالفعل لاكن عليه أن يتوجه إلى الجهة المختصة.