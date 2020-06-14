هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تكون الأجواء حارة نوعا ما إلى حارة محليا بالجنوب الشرقي وكذا جنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية بالسواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية.

وستهم سحب مدارية الأقاليم الجنوبية ستعطي قطرات متفرقة أو زخات ورعد محليا، في حين ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. كما ستهب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شرقية إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي أو الغربي عموما في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و25 درجة بسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة وبالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و31 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المملكة، وما بين 12 و19 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وشمال المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية والبوغاز واللوكوس وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و35 درجة جنوب المنطقة الشرقية، وبالسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية - الشرقية، وسوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و41 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 41 و45 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين المهدية وطرفاية وما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان بباقي المناطق.