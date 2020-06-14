آلاف التلاميذ بشيشاوة يتسلمون "كراسات تربوية"

هسبريس - و.م.ع

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بشيشاوة، السبت، عن استفادة أزيد من 11 ألف تلميذ وتلميذة ينحدرون من الجماعات القروية التابعة لإقليم شيشاوة، من عملية توزيع كراسات الدعم التربوي والتعلم الذاتي.

وحسب المديرية الإقليمية، فإن هذه الكراسات التي تضم مواد اللغة العربية والفرنسية والرياضيات تم توزيعها لفائدة 11 ألف و966 تلميذ وتلميذة بالمستويات الستة للسلك الابتدائي، يتوزعون على 155 مؤسسة تعليمية تنتمي لـ33 جماعة قروية.

وهكذا، أشرف عامل إقليم شيشاوة، السيد بوعبيد الكراب، مرفوقا بالمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، السيد عبد الرحمان الكمري، ورجال السلطة المحلية، بجماعة لمزوضية، على انطلاق عملية توزيع الكراسات الخاصة بالدعم التربوي والتعلم الذاتي.

ويتوزع التلاميذ المستفيدون بين جماعات أداسيل (307) وأدويران (672) وإروهالن (225) وأسيف المال (262) وإشمرارن (243) وأفلا يسن (310) والزاوية النحلية (476) والسعيدات (229) وامزوضة (911) وإيمندونيت (493) وأهديل (464) وأولاد مومنة (267) وآيت حدو يوسف (258) وآيت هادي (286) وبوابوض (417) وبوابوض أمدلان (273) وتاولوكلت (402) وتمزڭدوين (227) وتيمليلت (219).

ويتعلق الأمر أيضا، بتلاميذ جماعات عين تزيتونت (205) وڭماسة (370) وكوزمت (140) وللا عزيزة (339) ولمزوضية (1009) ومجاط (500) ونفيفة (196) وواد البور (198) ورحالة (183) وسيدي المختار (811) وسيدي عبد المومن (287) وسيدي بوزيد الركراكي (277) وسيدي غانم (319) وسيدي امحمد دليل (191).