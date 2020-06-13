ثغر مليلية يسجل إصابة جديدة بـ"فيروس كورونا"

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلت مديرية الصحّة بمدينة مليلية المحتلّة، اليوم السبت، حالة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، بعد مرور حوالي أسبوع من خلوّ المدينة من الوباء.

وحسب المصدر ذاته فإن عملية الفحص، التي تم إجراؤها بأحد المراكز الصحية بالمدينة، كشفت عن إصابة شخص بفيروس "كوفيد-19" ليتمّ عزله وتحديد عدد مخالطيه.

ويخضع كل مشتبه بحمله لفيروس كورونا المستجد في الثغر المحتل ذاته للاختبارات السريعة، التي يتم إجراؤها بشكل مستمر كخطوة استباقية لتطويق عودة انتشار الوباء.