24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:12
|13:32
|17:13
|20:44
|22:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "كورونا" يجدد مطلب الأساتذة بالتوقيع الإلكتروني
- هل يعيد "كورونا" النظر في درس التاريخ الاجتماعي بالجامعات؟
- المحلات الكبرى للعلامات التجارية للملابس تغري ساكنة البيضاء
- التزام مرجان ماركت
- "حرمان السميڭ" يغضب عمال النظافة باليوسفية
بركات يفضح سر درويش الدفين .. ابنة من "علاقة غير شرعية" (5.00)
الشامي يدعو إلى زيادة أجور الأساتذة واستئصال "الريع الاقتصادي" (3.00)
- الشامي يدعو إلى زيادة أجور الأساتذة واستئصال "الريع الاقتصادي" - (141)
- "كنموت بالجوع".. رسالة خمسيني قبل انتحاره بفاس - (122)
- هذه حقيقة رسالة منتحر بسبب "دعم كورونا" بفاس - (79)
- المقاهي والمطاعم تحشد الشركات وتتهم الحكومة بـ"تجاهل المطالب" - (72)
- "كورونا" يضرب بقوة جهة طنجة .. 57 حالة جديدة في 16 ساعة - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مجلس جماعة كلميم يعيد رواج "سوق أمحيريش"
قرر المجلس الجماعي لكلميم إعادة فتح السوق الأسبوعي "أمحيريش"، المشهور قاريا بتجارة الإبل والماشية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاستغلال السوق طبقا للقرارات الجماعية.
وقال المجلس في بلاغ له، توصلت به هسبريس، إنه قرر فتح أبواب هذا السوق لمزاولة مختلف الأنشطة التجارية المعتاد مزاولتها بفضاءاته، داعيا المواطنين إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية التي أقرتها السلطات العمومية، من ارتداء للكمامات واحترام التباعد الصحي، وذلك تفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار فيروس كورونا.
وكان المجلس قد قرر يوم 22 مارس الماضي إغلاق هذا السوق في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، ومنها الإجراءات الاستباقية، للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".