24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3217:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بركات يفضح سر درويش الدفين .. ابنة من "علاقة غير شرعية" (5.00)

  2. "كنموت بالجوع".. رسالة خمسيني قبل انتحاره بفاس (5.00)

  3. يساريون في خدمة أجندات الإسلاميين (5.00)

  4. الدكتور الكنبوري وعقدة الأمازيغية (3.00)

  5. الشامي يدعو إلى زيادة أجور الأساتذة واستئصال "الريع الاقتصادي" (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مجلس جماعة كلميم يعيد رواج "سوق أمحيريش"

مجلس جماعة كلميم يعيد رواج "سوق أمحيريش"

مجلس جماعة كلميم يعيد رواج "سوق أمحيريش"
هسبريس من الرباط
السبت 13 يونيو 2020 - 22:14

قرر المجلس الجماعي لكلميم إعادة فتح السوق الأسبوعي "أمحيريش"، المشهور قاريا بتجارة الإبل والماشية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاستغلال السوق طبقا للقرارات الجماعية.

وقال المجلس في بلاغ له، توصلت به هسبريس، إنه قرر فتح أبواب هذا السوق لمزاولة مختلف الأنشطة التجارية المعتاد مزاولتها بفضاءاته، داعيا المواطنين إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية التي أقرتها السلطات العمومية، من ارتداء للكمامات واحترام التباعد الصحي، وذلك تفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار فيروس كورونا.

وكان المجلس قد قرر يوم 22 مارس الماضي إغلاق هذا السوق في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، ومنها الإجراءات الاستباقية، للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.