مجلس جماعة كلميم يعيد رواج "سوق أمحيريش"

هسبريس من الرباط

قرر المجلس الجماعي لكلميم إعادة فتح السوق الأسبوعي "أمحيريش"، المشهور قاريا بتجارة الإبل والماشية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاستغلال السوق طبقا للقرارات الجماعية.

وقال المجلس في بلاغ له، توصلت به هسبريس، إنه قرر فتح أبواب هذا السوق لمزاولة مختلف الأنشطة التجارية المعتاد مزاولتها بفضاءاته، داعيا المواطنين إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية التي أقرتها السلطات العمومية، من ارتداء للكمامات واحترام التباعد الصحي، وذلك تفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار فيروس كورونا.

وكان المجلس قد قرر يوم 22 مارس الماضي إغلاق هذا السوق في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، ومنها الإجراءات الاستباقية، للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".