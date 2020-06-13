إصلاح "اثنين الحاجب" يسبق استئناف الاشتغال

رشيد الكويرتي

باشرت عمالة الحاجب تهيئة السوق الأسبوعي "اثنين الحاجب" قبل إعادة فتحه في وجه العموم يوم 22 يونيو الجاري، وذلك بما يستجيب للإجراءات الوقائية الرامية لحماية المتسوقين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما قاله مصدر من عمالة الحاجب لهسبريس، فإن عملية تهيئة السوق المذكور تهم "رحبة" بيع المواشي، من خلال بناء سور فاصل، وتهيئة أرضيتها، وفتح باب جديد لدخول وخروج الماشية.

كما تشمل هذه العملية صباغة سور السوق الأسبوعي، وتهيئة مداراته ومواقف سيارات الخواص وشاحنات بائعي الخضر ونقل المواشي، وتنظيف جميع مرافقه، فضلا عن تهيئة أرضيات مزاولة مختلف الحرف والأنشطة التجارية، وذلك عبر تقسيمها إلى أجنحة متخصصة.

وساهم في عملية إعادة تهيئة السوق الأسبوعي "اثنين الحاجب"، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي وتنتهي يوم الجمعة المقبل، يورد المصدر ذاته، كل من السلطات المحلية، والمجلس الجماعي، وعمال الإنعاش، وبعض شركات الخواص، والشركة المفوض لها جمع الأزبال بمدينة الحاجب.

مصدر هسبريس أوضح أن إعادة افتتاح السوق الأسبوعي بجميع مرافقه، سيكون تحت إشراف لجنة خاصة تسهر على تطبيق احترام الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمحاربة الجائحة.