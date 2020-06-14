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سلطات ورزازات تعيد 265 طالبا من مدن مجاورة

سلطات ورزازات تعيد 265 طالبا من مدن مجاورة
محمد ايت حساين من تنغير
الأحد 14 يونيو 2020 - 01:30

بتعليمات من عامل إقليم ورزازات، تم تخصيص ثلاث حافلات عمومية لنقل 57 طالبة وطالبا كانوا عالقين بمدينة أكادير بسبب جائحة "كورونا" التي فرضت على السلطات الحكومية تطبيق حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد.

وكشفت مصادر مسؤولة أن الطلبة العائدين من مدينة أكادير تم إخضاعهم صباح السبت للتحاليل المخبرية الخاصة بـ "فيروس كورونا المستجد"، ونقلوا بعدها إلى فنادق مصنفة بمدينة ورزازات حيث تم وضعهم في الحجر الصحي في انتظار صدور نتائج التحاليل.

وأوضحت المصادر نفسها، في تصريح لهسبريس، أن هؤلاء الطلبة الذين تم إجلاؤهم بتعليمات من عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، بتنسيق مع السلطات الولائية لأكادير، كانوا يتابعون دراستهم الجامعية بأكادير، قبل تعليق الدراسة بسبب الجائحة.

وأشار مصدر محلي، في تصريح لهسبريس، إلى أن هؤلاء الطلبة الذين تم إجلاؤهم عبر حافلات عمومية تتوفر على جميع شروط السلامة الصحية في المرحلة الثالثة والأخيرة لإعادة الطلبة العالقين، تم استقبالهم بالمستشفى من طرف الأطقم الطبية العسكرية والمدنية، وسيتم نقلهم إلى منازل أسرهم عبر وسائل النقل التي وفرتها عمالة ورزازات بشراكة مع شركائها المحليين.

يذكر أن السلطات الإقليمية بعمالة ورزازات قامت في وقت سابق إجلاء 114 طالبا وطالبة كانوا عالقين بمدينة أكادير عبر تسخير ست حافلات عمومية مجهزة، وإجلاء في المرحلة الثانية 94 طالبا وطالبة من مدينة مراكش عبر أربع حافلات عمومية، ليصل العدد الإجمالي للطلبة الذين تمت إعادتهم إلى 265 طالبا وطلبة من مختلف جماعات الإقليم، وتسخير 13 حافلة عمومية في المراحل الثلاث.

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