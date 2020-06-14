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كُتّاب وآراء
المستشفى الإقليمي بأزيلال يشهد سابقة جراحية
أجرى فريق طبي وتمريضي بالمستشفى الإقليمي لأزيلال عملية جراحية تتعلق باستئصال جزئي لكِلية مصابة بالسرطان لامرأة في عقدها السادس، تنحدر من جماعة تنانت، إقليم أزيلال.
وذكر عادل آيت حدو، المندوب الإقليمي للصحة، أن هذه العملية الجراحية الدقيقة التي تندرج في إطار تحسين ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الاستشفائية بإقليم أزيلال، تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الجهوي، وقد أنجزت تحت إشراف أطباء متخصصين في طب جراحة المسالك البولية والجراحة العامة والتخدير والانعاش، فضلا عن الأطر التمريضية.
ووصف آيت حدو، العملية الجراحية التي استغرقت 05 ساعات وتكللت بالنجاح، بالأولى من نوعها على مستوى جهة بني ملال خنيفرة في تخصص المسالك البولية، مشيرا إلى أنها جاءت في إطار استئناف الأنشطة بالمؤسسات الصحية وتنفيذا لمخطط وزارة الصحة.
وأوضح المسؤول عن الصحة بالإقليم أن السيدة التي كانت مع ابنتها، استحسنت العملية التي مرت في ظروف جيدة، ونوهت بمجهودات الأطر الطبية والتمريضية العاملة بالمستشفى الإقليمي لأزيلال.