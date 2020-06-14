24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3317:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بركات يفضح سر درويش الدفين .. ابنة من "علاقة غير شرعية" (5.00)

  2. "كنموت بالجوع".. رسالة خمسيني قبل انتحاره بفاس (5.00)

  3. الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل (5.00)

  4. المغرب يجمّع الحالات النشطة بـ"كورونا" في بنسليمان وبنجرير (4.00)

  5. الدكتور الكنبوري وعقدة الأمازيغية (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | غياب الدعم يدفع الطاكسيات إلى إضراب بالحسيمة

غياب الدعم يدفع الطاكسيات إلى إضراب بالحسيمة

غياب الدعم يدفع الطاكسيات إلى إضراب بالحسيمة
جمال سماحي من تطوان
الأحد 14 يونيو 2020 - 05:41

أعلنت المكاتب الفرعية للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة الصنف الأول بإقليم الحسيمة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضها استئناف العمل والدخول في إضراب مفتوح، بتنسيق مع جمعيات سيارات الأجرة بالإقليم، مطالبة بفتح باب حوار معها على خلفية الضرر الذي لحق القطاع بسبب تداعيات جائحة كورونا.

عبد الرشيد بلخير، الكاتب العام لنقابة سائقي سيارات الأجرة بالجماعات القروية بالحسيمة، قال في تصريح لهسبريس إن "مهنيي القطاع تضرروا بشكل كبير من التوقف الاضطراري عن العمل طوال الشهور الثلاثة الماضية"، مشيرا إلى أن ذلك "لم يمنعنا من الالتزام بجميع تعليمات السلطات العمومية، والتقيد بضوابط الحجر الصحي، خاصة بعد منعنا من التنقل بين جماعات الإقليم بصفة نهائية".

وأوضح بلخير أن "شريحة واسعة من المهنيين بقطاع سيارات الأجرة الصنف الأول حرمت من دعم صندوق كورونا، وتم إقصاؤها لأسباب مجهولة، في وقت تطالبنا التأمينات بآداء مستحقات الشهور الثلاثة الماضية التي أمضيناها بدون عمل، كما احتسبت علينا ضريبة البلديات والجماعات المحلية للفترة نفسها".

وتابع المصدر ذاته قائلا: "في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها، نتفاجأ بقرار إخضاعنا لتحاليل الكشف عن كوفيد-19، في أفق العودة إلى العمل، دون اتخاذ أي تدابير تخفف عنا تداعيات الجائحة"، مستنكرا ما أسماه بالإقصاء الذي طال القطاع، "رغم مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني"، وفق تعبيره.

وطالب المتحدث ذاته بضرورة تعويض المهنيين المتضررين عن فترة التوقف عن العمل، وإعفاء فئة المستغلين من أداء واجبات المأذونية، والتأمين، والضريبة خلال الفترة نفسها، "فقطاعنا الذي تم تصنيفه ضمن القطاعات غير المهيكلة يؤدي ضرائب تبلغ قيمتها بالنسبة للفرد الواحد 15 ألف درهم سنويا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.