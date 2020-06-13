تعافي 15 شخصا من الجائحة في "جهة مراكش"

إبراهيم مغراوي من مراكش

سجلت جهة مراكش، اليوم السبت، 11 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس من 1568 إلى 1579 حالة.

ووفق النشرة المسائية للمديرية الجهوية للحصة بالجهة، فقد تماثلت 15 حالة للشفاء التام، لتصبح الحصيلة الاجمالية للمتعافين بالجهة 1301 حالة (82.04 في المائة)، أكدت التحاليل المخبرية المزدوجة خلوها من الوباء.

ويتوزع إجمالي حالات الشفاء بالجهة على عمالة مراكش بـ986 حالة، وأقاليم الرحامنة بـ231 حالة، والحوز بـ50 حالة، وشيشاوة بـ24 حالة، كما تماثل للشفاء بإقليمي قلعة السراغنة والصويرة 4 أشخاص، مع تسجيل 5 حالات شفاء بإقليم آسفي، منذ بداية الجائحة.

أما الحالات النشطة التي توجد قيد العلاج بالجهة، خلال هذه الفترة، فقد بلغت 225 حالة، بحسب أرقام المديرية ذاتها، أي بنسبة 14.2 في المائة، منها 214 بمراكش، وسبعة بإقليم الرحامنة، وثلاث حالات بالحوز، وحالة واحدة بالمستشفى الإقليمي بمدينة أسفي.

وكشفت المديرية أن حصيلة الوفيات بجهة مراكش ظلت مستقرة في 53، بنسبة 3.5 في المائة، تتوزع على عمالة مراكش بـ45 حالة، وإقليم الحوزبـ3 حالات، وإقليم الرحامنة بحالتين، وحالة وفاة واحدة بكل من أقاليم شيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة.

أما عدد الحالات المستبعدة على صعيد الجهة، خلال الفترة نفسها، فقد ارتفع بعد التحليل المخبري من 35656 إلى 37422 حالة.