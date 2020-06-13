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كُتّاب وآراء
جهة فاس دون إصابات بكورونا خلال 24 ساعة
لم تسجل جهة فاس مكناس أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب الحصيلة التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بعموم الجهة في 1042 حالة.
وعرفت جهة فاس مكناس، خلال الفترة المذكورة، تعافي حالتين من الفيروس، واحدة بفاس والأخرى بالحاجب، ليرتفع بذلك مجموع المتعافين إلى 975 شخصا، وهو ما يشكل نسبة 93.6% من إجمالي الإصابات المؤكدة.
كما لم تعرف الجهة أي حالة وفاة إضافية، حيث استقرت حصيلتها الإجمالية في 27 حالة، مشكلة نسبة 2.6% من مجموع الحالات المعلن عن إصابتها بالفيروس منذ بداية تفشي الجائحة.
وبحسب المعطيات الرسمية، يوجد تحت العلاج من عدوى الوباء 40 حالة على صعيد جهة فاس-مكناس، تتوزع على فاس بـ22 حالة، وبولمان بحالة واحدة، والحاجب بـ17 حالة، وهي الحالات التي تشكل نسبة 3.8% من الحصيلة الكلية للإصابة بالعدوى بعموم الجهة.
يذكر أن مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي صنف في أسبوعه الأول عمالة فاس وإقليم الحاجب ضمن منطقة التخفيف رقم 2، بينما وضع عمالة مكناس وأقاليم تاونات ومولاي يعقوب وتازة وصفرو وبولمان وإفران ضمن منطقة التخفيف رقم 1.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
الطبخ و الرمخ في فاس ..... و العلم و الدين فيها
لا عيب يقال في فاس ..... مكمولة من كل جيهة