تحاليل تكشف إصابة عائد من الجزائر بـ"كورونا"

عبد الكريم هرواش من الناظور

رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بجهة الشرق، السبت، حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في صفوف العائدين من الجزائر.

وجاء رصد الحالة الجديدة بناء على نتائج التّحاليل المخبرية التي أخضع لها المواطنون المغاربة العائدون من الجزائر، الذين يقضون فترة الحجر الصحي بفنادق مدينة السعيدية بإقليم بركان.

وبموجب هذا المعطى الذي كشفت عنه مديرية الصحة بجهة الشرق في آخر تحديث لها، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين على مستوى الجهة إلى 197، تعافى منهم 184، وتوفي 8 أشخاص في كل من عمالة وجدة-أنجاد وإقليم بركان.

ويتابع العلاج حاليا، وفق المصدر ذاته، 5 أشخاص بإقليم بركان، فيما أصبحت باقي أقاليم جهة الشرق خالية من الوباء بعد شفاء جميع الحالات.