تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

محمد ايت حساين من تنغير

أوردت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت، مساء السبت، أن الوضعية الوبائية لـ"كوفيد-19" لم تعرف أي تغيير منذ أكثر من 20 يوما، إذ استقر إجمالي الحالات المؤكدة في 586.

وأوضحت المديرية ذاتها، أن عدد حالات الشفاء بلغ 581، أي بنسبة 99.15 في المائة من إجمالي المصابين، فيما سجلت، فقط، 5 وفيات، أي بنسبة 0.85 في المائة من مجموع الحالات المؤكدة.

وكشف المصدر نفسه، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية، بلغ 22028 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب، استُبعد منها 6321 حالة بإقليم ورزازات، و5210 حالات بإقليم تنغير، و4834 حالة بإقليم ميدلت، و3329 حالة بإقليم الرشيدية، و2334 حالة بإقليم زاكورة.

فيما استقرت حصيلة الحالات المؤكدة على مستوى جهة درعة تافيلالت في 586، منها 503 بإقليم ورزازات، و52 بإقليم ميدلت، و14 بإقليم زاكورة، و10 بإقليم تنغير، و7 بإقليم الرشيدية، فيما سجلت 4 وفيات بإقليم ورزازات، وحالة واحدة بإقليم زاكورة.