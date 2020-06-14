جهة طنجة تسجل 59 إصابة جديدة بـ"كورونا"

جمال سماحي من تطوان

من بين 82 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، المسجّلة على الصعيد الوطني خلال الـ24 ساعة الماضية، كان نصيب جهة طنجة تطوان الحسيمة 59 حالة توزعت على ثلاث مناطق جغرافية، إذ تصدر إقليم العرائش الحصيلة التراكمية بـ29 حالة مؤكدة، و28 حالة بعمالة طنجة أصيلة، وحالتين بإقليم تطوان، بما يمثل 15.35 في المائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.

بالمقابل، تصدّرت عمالة طنجة أصيلة حالات الشفاء الـ26 المعلن عنها بالجهة ذاتها خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بتسجيلها تعافي 21 مصابا، تلاها إقليم العرائش بـ4 حالات شفاء، وحالة واحدة بإقليم تطوان، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي 1102 حالة، من أصل 1334 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، منها 40 حالة وفاة.

وتبعا لذلك، لا تزال 192 حالة تتابع البروتوكول العلاجي المعمول به من طرف وزارة الصحة، تشمل 101 حالة تُعالج بمراكز التكفل واستقبال مرضى "كوفيد-19" بعمالة طنجة أصيلة، و81 بمراكز التكفل بإقليم العرائش، و10 حالات بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بتطوان.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الحالات الجديدة تم اكتشافها ضمن دائرة مخالطين، ولها علاقة ببؤر مهنية وصناعية ظهرت بكل من عمالة طنجة أصيلة وإقليم العرائش، مشيرة إلى أن الحالتين المسجلتين بإقليم تطوان، السبت، تخصان مستخدما بوحدة صناعية بطنجة تحولت إلى بؤرة وبائية ومخالطة.