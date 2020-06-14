مشاريع تُعزّز البنية الطرقية في إقليم اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

اطلع جمال خلوق، عامل اشتوكة آيت باها، السبت، بالجماعة الترابية آيت ميلك، على تقدّم أشغال عدد من المشاريع الطرقية، الهادفة إلى فكّ العزلة عن دواوير الجماعة، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية بالنسبة إلى الساكنة المحلية، فضلا عن تشجيع الاستقرار وتحسين ظروفه، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

ويتعلق الأمر بالطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 1007 والمدرسة العلمية العتيقة "سيدي سعيد أومسعود" على مسافة 1 كيلومتر، وأخرى بين الطريق الإقليمية نفسها ودوار "آيت الطالب إبراهيم" على مسافة 1.35 كيلومتر، بينما يربط المحور الثالث بين الطريق الإقليمية 1007 ودوار "آيت ياسين" وطريق بلفاع على مسافة تصل إلى 3 كيلومترات.

وتتضمن هذه المسالك الطرقية الممولة من طرف صندوق التنمية القروية، وتكفلت الجماعة القروية لآيت ميلك بدراستها التقنية، منشآت مائية وحواجز وقائية، إذ يرتقب أن تنتهي الأشغال بها مع متم شهر يوليوز المقبل.

وبالدائرة الجبلية لاشتوكة آيت باها، اطلع المسؤول الترابي ذاته على سير ورش الطريق الرابطة بين دوار تين موح أومحمد أيت موسى والطريق الإقليمية 1011 على طول 17 كيلومترا بجماعة سيدي عبد الله البوشواري، بالإضافة إلى الورش الطرقي على طول 1.4 كيلومتر الرابط بين منطقة أيت إيلوكان وسيدي عبد الله البوشواري.