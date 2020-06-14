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كُتّاب وآراء
عدوى "كوفيد-19" تصل امرأة وابنها بجهة كلميم
سجلت جهة كلميم وادنون حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الممتدة بين الساعة السادسة من مساء الأمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد.
وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس فإن الأمر يتعلق بأم وابنها يتحدران من مدينة بويزكارن، وهما من أسرة عامل منجمي يتابع علاجه بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، بعدما تأكدت إصابته بمرض "كوفيد-19" يوم الاثنين الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحالتين الجديدتين كانتا تخضعان منذ أسبوع لتدابير الحجر الصحي المنزلي، بأمر من السلطات الصحية، قبل أن تثبت تحاليل مخبرية أجريت بمستشفى بويزكارن إصابتهما بالفيروس.
وبهذا المستجد يرتفع إجمالي عدد الأشخاص المصابين بجهة كلميم وادنون إلى 48 حالة مؤكدة، موزعة على إقليم كلميم بـ46 حالة، وآسا الزاك وسيدي إفني بحالة واحدة لكل منهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
لكن نحن مادا انشأنا لنكون في درجة عليا