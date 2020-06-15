هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن تظل الأجواء حارة بجنوب المملكة، وحارة بعض الشيء بالجنوب-الشرقي، ومنطقة سوس، وتانسيفت والرحامنة.

وسيلاحظ تكون ضباب محلي وسحب منخفضة، خلال الصباح والليل، على السواحل الشمالية والوسطى، فيما ستبقى السماء قليلة السحب إلى صحوة نسبيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية وخفيفة بالجنوب-الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي أومن الشمال أحيانا بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و31 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب البلاد، وستكون ما بين 14 و20 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات وبجوار السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 27 و33 درجة بالمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، والسايس، والسهول الشمالية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 33 و38 درجة بسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، والسفوح الجنوبية-الشرقية، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 40 و45 درجة بالجنوب-الشرقي وبجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين رأس سبارطيل والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس بار باص والكويرة عند المساء.