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شروط السلامة تحد من الأنشطة التجارية بالفنيدق

شروط السلامة تحد من الأنشطة التجارية بالفنيدق
أيوب صدور من تطوان
الاثنين 15 يونيو 2020 - 02:01

يبدو أن استئناف الأنشطة التجارية بأسواق وقيساريات مدينة الفنيدق لا يزال بعيد المنال، وهذا ما خلصت إليه زيارة تفقدية قامت بها لجنة تقنية مختلطة عن عمالة المضيق الفنيدق والتي وضعت جملة من الملاحظات والشروط والتدابير الواجب اتخاذها من لدن الباعة والتجار قبل مباشرة فتح أبواب البيع.

وسجّل محضر معاينة ثلاث أسواق في مدينة الفنيدق، اطلعت عليه هسبريس، عدم جاهزية كل من سوق المسيرة والسوق المركزي بالإضافة إلى قيسارية بنعمر، وأنها غير مؤهلة لإعادة فتح أبوابها أمام الزبناء بعد انصرام مدة الحجر الصحي على الأقل في الفترة الراهنة.

ورهنت اللجنة التقنية عودة الأسواق سالفة الذكر إلى نشاطها الاعتيادي بوجوب إخلاء ممرات القيساريات والأسواق من كل العوائق التي تعرقل السير العادي داخل هذه الفضاءات التجارية، وإزالة جميع أنواع الزوائد خارج المحلات من طاولات وأروقة الأسقف، مشددة على ضرورة عدم التجاوز لحدود المحل التجاري.

واشترطت اللجنة المختلطة، علاوة على ما سبق، توفير عدد كاف من قنينات إطفاء الحرائق، مع ضرورة التزام جميع التجار بالإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة "كوفيد 19"، داعية عموم المهنيين والتجار إلى الامتثال لهذه الشروط بهدف الإسراع بإصدار قرارات إعادة الفتح.

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