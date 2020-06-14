شفاء 6 حالات جديدة من "كورونا" بإقليم العرائش‎

هسبريس من العرائش

أعلنت المندوبية الإقليمية للصحة بالعرائش عن شفاء 06 حالات جديدة، اليوم الأحد، بنسبة شفاء بلغت 70 في المائة، كما تم تسجيل 0 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبهذه المعطيات، يبلغ مجموع حالات الشفاء بالإقليم 174 حالة، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 252.

إلى ذلك، توجد حاليا 76 حالة استشفاء بوحدتي التكفل بمرضى "كوفيد 19"، مقابل 0 حالة في الإنعاش؛ بينما بلغ مجموع الحالات المستبعدة، بعد إجراء التحاليل المخبرية، 5684 حالة.