24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:12
|13:33
|17:13
|20:44
|22:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جهة طنجة تسجل 9 إصابات جديدة بـ"كورونا"
- نقل 34 مصابًا بـ"كورونا" من فاس إلى بنسليمان
- هذه تفاصيل الحالة الوبائية بجهة مراكش - آسفي
- جامعيون مغاربة يقاربون دروس الجائحة والحياة في زمن كورونا
- واقع وآفاق تداعيات "كورونا" يسائلان دور العلماء وأطباء النفس
الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل (5.00)
السفير البريطاني يسدل الستار على ثلاث سنوات رائعة في المغرب (5.00)
شيخي يدعو إلى حوار وطني أوسع من "لجنة النموذج التنموي" (5.00)
- المغرب يشترط شهادة الخلو من كورونا في عملية "عبور 2020" - (181)
- أمني يضحي بسلامته لإيقاف "تريبورتور" في سلا - (164)
- جسر جوي مغربي بـ24 طائرة يوزّع "مساعدات كورونا" في إفريقيا - (137)
- الملك محمد السادس يأمر بمساندة 15 دولة إفريقية ضد "كورونا" - (132)
- الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل - (114)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جهة فاس تحصي 12 حالة جديدة بـ"كوفيد-19"
سجلت جهة فاس مكناس 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب الحصيلة التي أفادت بها المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.
وبهذه الحالات الإضافية التي انفردت بها جميعها عمالة فاس، المصنفة في جهتها، إلى جانب إقليم الحاجب، ضمن منطقة التخفيف رقم 2، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 1045 حالة.
وتخص 9 حالات من الحصيلة الجديدة، وفقا لما كشفته مصادر هسبريس، مخالطين لحالة إصابة بحي سيدي بوجيدة، وحالتين لمخالطين لرب إحدى الأسر تم اكتشاف إصابته بالعدوى في وقت سابق، بينما تعود الحالة المتبقية إلى إحدى العاملات تم تأكيد إصابتها في إطار عملية التحاليل الاستباقية التي تستهدف الوحدات الصناعية.
وعرفت جهة فاس مكناس، خلال الفترة المذكورة، تعافي 10 حالات إضافية كلها كانت تتابع العلاج بالوحدة الصحية التابعة لثكنة الحاجب، ليرتفع بذلك مجموع المتعافين بالجهة إلى 985 شخصا، وهو ما يشكل نسبة 93.5% من إجمالي الإصابات المؤكدة.
كما لم تعرف الجهة أية حالة وفاة إضافية، إذ استقرت الحصيلة الإجمالية للوفيات في 27 حالة، مشكلة نسبة 2.5% من مجموع الحالات المعلن إصابتها منذ بداية انتشار الوباء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
و تجاوز عنا
ججثم الفيروس على أنفاسنا و لا حول و لا قوة إلا بالله
اللهم عجل بفتح المساجد فإننا إلى ربنا راغبون