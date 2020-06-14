جهة فاس تحصي 12 حالة جديدة بـ"كوفيد-19"

رشيد الكويرتي من فاس

سجلت جهة فاس مكناس 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب الحصيلة التي أفادت بها المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

وبهذه الحالات الإضافية التي انفردت بها جميعها عمالة فاس، المصنفة في جهتها، إلى جانب إقليم الحاجب، ضمن منطقة التخفيف رقم 2، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 1045 حالة.

وتخص 9 حالات من الحصيلة الجديدة، وفقا لما كشفته مصادر هسبريس، مخالطين لحالة إصابة بحي سيدي بوجيدة، وحالتين لمخالطين لرب إحدى الأسر تم اكتشاف إصابته بالعدوى في وقت سابق، بينما تعود الحالة المتبقية إلى إحدى العاملات تم تأكيد إصابتها في إطار عملية التحاليل الاستباقية التي تستهدف الوحدات الصناعية.

وعرفت جهة فاس مكناس، خلال الفترة المذكورة، تعافي 10 حالات إضافية كلها كانت تتابع العلاج بالوحدة الصحية التابعة لثكنة الحاجب، ليرتفع بذلك مجموع المتعافين بالجهة إلى 985 شخصا، وهو ما يشكل نسبة 93.5% من إجمالي الإصابات المؤكدة.

كما لم تعرف الجهة أية حالة وفاة إضافية، إذ استقرت الحصيلة الإجمالية للوفيات في 27 حالة، مشكلة نسبة 2.5% من مجموع الحالات المعلن إصابتها منذ بداية انتشار الوباء.