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كُتّاب وآراء
جهة طنجة تسجل 9 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سجّلت جهة طنجة تطوان الحسيمة، إصابة 9 حالات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 8 إصابات بعمالة طنجة أصيلة، وحالة واحدة بإقليم العرائش، لتبلغ الحصيلة التراكمية بالجهة 1343 حالة منذ بداية الجائحة، بما يمثل 15.27 في المائة من العدد الإجمالي الوطني.
بالتزامن مع ذلك، أُعْلِن، بالجهة عينها، تعافي 5 حالات جديدة من "كوفيد-19"، سجّلت جميعها بعمالة طنجة أصيلة، ليرتفع إجمالي الحالات المتماثلة للشفاء إلى 1107، فيما استقر عدد ضحايا الفيروس التاجي في 40 وفاة إلى حدود مساء الأحد.
ولا تزال 196 حالة نشطة بالجهة قيد العلاج، إذ سيتم تجميعها ونقلها إلى المستشفى العسكري ببنسليمان، لمتابعة البروتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة، تشمل 104 بعمالة طنجة أصيلة، و82 بإقليم العرائش، و10 بإقليم تطوان.
يُذكر أن عملية ترحيل الحالات النشطة بالجهة انطلقت، الأحد، نحو المستشفى العسكري ببنسليمان، فيما سيستمر إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس بالمراكز الاستشفائية على نطاق واسع، خاصة على مستوى الفضاءات المهنية والصناعية، في أفق تسريع عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي ابتداء من 20 يونيو.