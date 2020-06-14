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كُتّاب وآراء
نقل 34 مصابًا بـ"كورونا" من فاس إلى بنسليمان
نُقل، الأحد، 34 مصابا بفيروس "كورونا" المستجد انطلاقا من مستشفى ابن الخطيب بفاس نحو المستشفى الميداني العسكري بمدينة بنسليمان، بناء على القرار المشترك لوزارتي الداخلية والصحة.
ونُقل المرضى، ضمنهم 12 حالة إصابة جديدة مكتشفة الأحد بمدينة فاس، عبر حافلتين سياحيتين وسط إجراءات أمنية مشددة.
كما رافقت هذه العملية تدابير صحية صارمة، همت على الخصوص تعميم الألبسة والأقنعة الواقية على جميع المرضى والمرافقين لهم. كما تميزت بالإسراع إلى تعقيم مختلف مرافق مستشفى ابن الخطيب بمجرد مغادرة المصابين.
ووفق ما أورده مصدر طبي لهسبريس، فإن عملية نقل المصابين نحو المستشفى الميداني ببنسليمان شملت، أيضا، 7 حالات كانت تتابع العلاج بالوحدة الصحية التابعة لثكنة الحاجب.
وأبرز المصدر ذاته أنه احتُفظ بالحالة الوحيدة المصابة بإقليم بولمان في مستشفى المسيرة الخضراء بميسور، في انتظار تأكيد تعافيها قبل مغادرتها المستشفى في غضون الساعات القليلة المقبلة.