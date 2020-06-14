24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3317:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل (5.00)

  2. السفير البريطاني يسدل الستار على ثلاث سنوات رائعة في المغرب (5.00)

  3. شيخي يدعو إلى حوار وطني أوسع من "لجنة النموذج التنموي" (5.00)

  4. أمني يضحي بسلامته لإيقاف "تريبورتور" في سلا (5.00)

  5. بحث قضائي يهمّ "تريبورتور" عرّض أمنيّين للخطر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | هذه تفاصيل الحالة الوبائية بجهة مراكش - آسفي

هذه تفاصيل الحالة الوبائية بجهة مراكش - آسفي

هذه تفاصيل الحالة الوبائية بجهة مراكش - آسفي
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 14 يونيو 2020 - 23:05

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، الأحد، تسجيلَ 21 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس من 1579 إلى 1600 حالة.

وأضافت المديرية، في نشرتها المسائية، أن 27 شخصا تماثلوا للشفاء، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمتعافين بالجهة 1328 حالة، أي بنسبة 83.00 في المائة.

ويتوزع إجمالي المتعافين بالجهة على عمالة مراكش بـ1013 حالة، وأقاليم الرحامنة بـ231 حالة، والحوز بـ50 حالة، وشيشاوة بـ24 حالة. كما تماثل للشفاء بإقليمي قلعة السراغنة والصويرة 4 أشخاص، مع تسجيل 5 حالات شفاء بإقليم آسفي منذ بداية الجائحة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة على الصعيد الجهوي، حاليا، 219 حسب المصدر نفسه، أي بنسبة 13.7 في المائة، منها 206 بمراكش، و8 بإقليم الرحامنة، و3 بالحوز، وحالتان بالمستشفى الإقليمي في مدينة أسفي.

أما حصيلة الوفيات بجهة مراكش، فقد حافظت على استقرارها في 53 حالة وفاة، بنسبة 3.5 في المائة، وتتوزع على عمالة مراكش بـ45 حالة، وإقليمي الحوزبـ3 حالات، والرحامنة بحالتين، وحالة وفاة واحدة بكل من أقاليم شيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة.

وكشفت المديرية عينها أن العدد الإجمالي للحالات المستبعدة على صعيد الجهة، خلال الفترة نفسها، انتقل بعد التحليل المخبري من 37422 إلى 39187 حالة.

يُذكر أن السلطات الإقليمية والصحية أشرفت، في اليوم نفسه، على نقل الحالات النشطة التي كانت تتلقى العلاج بمستشفيات مراكش وإقليم الحوز، إلى القاعدة العسكرية بإقليم الرحامنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.