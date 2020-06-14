هذه تفاصيل الحالة الوبائية بجهة مراكش - آسفي

إبراهيم مغراوي من مراكش

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، الأحد، تسجيلَ 21 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس من 1579 إلى 1600 حالة.

وأضافت المديرية، في نشرتها المسائية، أن 27 شخصا تماثلوا للشفاء، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمتعافين بالجهة 1328 حالة، أي بنسبة 83.00 في المائة.

ويتوزع إجمالي المتعافين بالجهة على عمالة مراكش بـ1013 حالة، وأقاليم الرحامنة بـ231 حالة، والحوز بـ50 حالة، وشيشاوة بـ24 حالة. كما تماثل للشفاء بإقليمي قلعة السراغنة والصويرة 4 أشخاص، مع تسجيل 5 حالات شفاء بإقليم آسفي منذ بداية الجائحة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة على الصعيد الجهوي، حاليا، 219 حسب المصدر نفسه، أي بنسبة 13.7 في المائة، منها 206 بمراكش، و8 بإقليم الرحامنة، و3 بالحوز، وحالتان بالمستشفى الإقليمي في مدينة أسفي.

أما حصيلة الوفيات بجهة مراكش، فقد حافظت على استقرارها في 53 حالة وفاة، بنسبة 3.5 في المائة، وتتوزع على عمالة مراكش بـ45 حالة، وإقليمي الحوزبـ3 حالات، والرحامنة بحالتين، وحالة وفاة واحدة بكل من أقاليم شيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة.

وكشفت المديرية عينها أن العدد الإجمالي للحالات المستبعدة على صعيد الجهة، خلال الفترة نفسها، انتقل بعد التحليل المخبري من 37422 إلى 39187 حالة.

يُذكر أن السلطات الإقليمية والصحية أشرفت، في اليوم نفسه، على نقل الحالات النشطة التي كانت تتلقى العلاج بمستشفيات مراكش وإقليم الحوز، إلى القاعدة العسكرية بإقليم الرحامنة.