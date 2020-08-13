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كُتّاب وآراء
سويقة نموذجية تحتضن 192 بائعا بمدينة بني ملال
تمكن خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، من خلال اجتماعات ماراطونية، من تجاوز عدة عراقيل كانت تحول دون إتمام مشروع "السويقة النموذجية لتامكنونت" بالمدينة، الذي خصص له غلاف مالي قدره 10.243.931,00 درهما، بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة بني ملال.
وأفادت معطيات حصلت عليها هسبريس بأنه بفضل اجتماعات والي الجهة والمجهودات المبذولة من طرف كل الفعاليات المعنية بالمدينة، تمّ إنهاء أشغال بناء هذه السويقة النموذجية بعد تعثر استمر لعدة سنوات، ما سيجعلها جاهزة ورهن إشارة المستفيدين منها.
كما تمّ حصر لائحة المستفيدين بصفة توافقية مع "جمعية الغديرة الحمراء لبائعي الخضر والفواكه"، وتم إجراء عملية توزيع المحلات على المستفيدين في ظروف طبعتها الشفافية والنزاهة بعدما تم تحديد أثمنة كرائها.
وبلغ عدد المستفيدين من باعة الخضر والفواكه بالغديرة الحمراء 192 بائعا، سيتم تحويل أنشطتهم التجارية إلى هذه السويقة النموذجية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ويندرج مشروع بناء هذه السويقة النموذجية في إطار الجهود المبذولة لتنظيم الباعة الجائلين وتجار الخضر والفواكه بالغديرة الحمراء، وذلك من خلال توفير مرافق لائقة تضمن كرامتهم وتوفر لهم كل الشروط الأساسية لمزاولة أنشطتهم التجارية في أحسن الظروف.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا المشروع من شأنه أن يخلص المدينة العتيقة من الفوضى والعشوائية والازدحام الناتج عن الأنشطة التجارية غير المنظمة بمختلف أزقة الغديرة الحمراء، كما بإمكانه أن يُرجع للنسيج العمراني القديم رونقه وطابعه العتيق الذي يشكل تراثا ثمينا يجب صيانته والحفاظ عليه لحفظ ذاكرة هذه المدينة من الضياع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
هذه الساحة كنا ونحن صغار نداعب بها الدراجة الهوائية bicyclette صبيحة كل يوم أحد.. ..
و التي نكتريها من سي البشير رحمه الله.....وفي نفس الساحة نصادف يوم السبت تحديدا يهود مغاربة ذاهبون للدير (الخاص بطقوس العبادة) المحادي للمدرسة الابتدائية الزيتونة .
ايام جميلة لاتنسى .....أيام البراءة والطفولة نقضيها بالغديرة قبل احتلالها غصبا كما قلت من طرف الباعة المتجولين.
حسنا فعلت السلطات...لكن كل ما أخشاه هو أن يأتي آخرون ليحتلوها من جديد.