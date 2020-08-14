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جهة بني ملال تسجل 53 إصابة جديدة بـ"كورونا"

جهة بني ملال تسجل 53 إصابة جديدة بـ"كورونا"
حميد رزقي
الجمعة 14 غشت 2020 - 03:38

أعلنت السلطات الصحية، الخميس، عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة، بعد إجراء عدد من التحاليل المخبرية على مخالطي الحالات المصابة السابقة.

وذكرت المندوبية الجهوية للصحة ببني ملال أن إقليم خريبكة سجل 16 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، فيما تمّ تسجيل 14 حاله بإقليم أزيلال، و12 بإقليم بني ملال، و9 إصابات بإقليم الفقيه بن صالح، وحالتين بإقليم خنيفرة.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الحالات النشطة بجهة بني ملال خنيفرة بلغ إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم ما مجموعه 388 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي 70441 حالة.

وبتسجيل هذا العدد من المصابين، يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالجهة قد ارتفع إلى 751، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" 349 حالة، بعد تسجيل 30 حالة شفاء جديدة: 21 بإقليم بني ملال، 5 بإقليم خريبكة و4 بإقليم الفقيه بن صالح.

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