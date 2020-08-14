جهة طنجة تحصي 146 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أيوب صدور من تطوان

واصلت جهة طنجة تطوان الحسيمة تسجيل الأرقام المقلقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ إذ أحصت، خلال 24 ساعة، 146 حالة جديدة مؤكدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بعموم الجهة منذ تفشي الوباء إلى 8008 حالات.

وفي حصيلتها اليومية، أفادت المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة من مساء الخميس، بأن الحالات المعلنة توزعت على طنجة بـ96 إصابة، و43 حالة جديدة بتطوان، و5 إصابات بالمضيق، وحالة واحدة بكل من الفحص أنجرة والعرائش.

وتبعا للمعطيات الرسمية، فقد فتك الفيروس، خلال الفترة المذكورة، بأربعة مصابين، 3 بطنجة وحالة وفاة واحدة بالحسيمة، لتنتقل بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" بعموم الجهة إلى 171 ضحية.

وبخصوص الحصيلة اليومية لحالات الشفاء، فقد تم إعلان تعافي 41 مصابا خلال الفترة نفسها، يتوزعون على الحسيمة بـ22، وطنجة بـ16 متعافيا، وستة متعافين بمركز تطوان، بالإضافة إلى تسجيل حالتي شفاء بشفشاون وحالة شفاء واحدة بوزان، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من "كوفيد-19"، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 6158 حالة بالجهة.

وبلغ معدل الإماتة بالفيروس المستجد على صعيد الجهة ذاتها 2.13 في المائة، ونسبة التعافي 78 في المائة.