24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:45
|13:37
|17:14
|20:20
|21:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- خبير مغربي يشكك في نيل "لقاح كورونا الروسي" المعايير المطلوبة
- متاحف المغرب تتعهّد باستعادة تراث بيروت المتضرّر
- 174 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
- الإنقاذ في الشواطئ
- رسالة تنقل مشاكل مساعدين طبّيّين لوزير الصحة
"جبهة إنقاذ" تربط السيادة الطاقية للمغرب بإعادة تشغيل "سامير" (5.00)
- الدخول المدرسي الجديد يتأرجح بين "التأجيل أو التّعليم عن بُعد" - (162)
- خبير مغربي يشكك في نيل "لقاح كورونا الروسي" المعايير المطلوبة - (138)
- المغرب يسجل 1241 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (104)
- موارد "صندوق كورونا" تتضاءل ومداخيل الدولة تستمر في الانخفاض - (69)
- اتفاق إماراتي إسرائيلي يمنع الاحتلال من ضم أراض فلسطينية - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعيات تدق ناقوس خطر "مطرح" نواحي تزنيت
دقت جمعيات مدنية بجماعة الركادة، إقليم تزنيت، ناقوس خطر المطرح العشوائي الكائن على ضفاف واد أدودو، الذي يقض بأدخنته مضجع التجمعات السكانية القريبة منه منذ سنوات طويلة.
وطالبت الهيئات الجمعوية في مراسلة موجهة إلى قائد قيادة أولاد جرار بضرورة عقد لقاء عاجل من أجل النظر في التأثيرات السلبية التي ينتجها المطرح المذكور، الذي لا يبعد عن ودادية الخير سوى بأمتار قليلة.
وأشارت المراسلة ذاتها، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى أن هذا الإشكال سبق أن تمت مناقشته مرات عدة خلصت جميعها إلى توقيع اتفاق بين السلطة المحلية والجماعة وجمعيات مدنية لوضع شروط مسبقة قبل فتح المطرح من جديد واستغلاله لرمي النفايات المنزلية.
ونبهت الوثيقة إلى خطورة الموقف الناجم عن تصاعد الأدخنة وماله من تأثير على صحة المواطنين، محذرة مما ستؤول إليه الأمور في حال استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم.