جمعيات تدق ناقوس خطر "مطرح" نواحي تزنيت

مصطفى البكار

دقت جمعيات مدنية بجماعة الركادة، إقليم تزنيت، ناقوس خطر المطرح العشوائي الكائن على ضفاف واد أدودو، الذي يقض بأدخنته مضجع التجمعات السكانية القريبة منه منذ سنوات طويلة.

وطالبت الهيئات الجمعوية في مراسلة موجهة إلى قائد قيادة أولاد جرار بضرورة عقد لقاء عاجل من أجل النظر في التأثيرات السلبية التي ينتجها المطرح المذكور، الذي لا يبعد عن ودادية الخير سوى بأمتار قليلة.

وأشارت المراسلة ذاتها، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى أن هذا الإشكال سبق أن تمت مناقشته مرات عدة خلصت جميعها إلى توقيع اتفاق بين السلطة المحلية والجماعة وجمعيات مدنية لوضع شروط مسبقة قبل فتح المطرح من جديد واستغلاله لرمي النفايات المنزلية.

ونبهت الوثيقة إلى خطورة الموقف الناجم عن تصاعد الأدخنة وماله من تأثير على صحة المواطنين، محذرة مما ستؤول إليه الأمور في حال استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم.