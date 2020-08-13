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مختبر ميداني للكشف عن "كورونا" بميناء العيون

مختبر ميداني للكشف عن "كورونا" بميناء العيون
هسبريس من العيون
الخميس 13 غشت 2020 - 22:35

أحدثت السلطات المحلية بجهة العيون الساقية الحمراء مختبرا ميدانيا للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد في صفوف العاملين بمجال الصيد البحري صنف "السردين" بمدينة المرسى.

وفي هذا الصدد، قال بدر الموساوي، رئيس الجمعية الجهوية لأرباب وربابنة وبحارة مراكب الصيد البحري، إن عملية الكشف المبكر في المختبر الميداني الذي أحدثته السلطات المحلية بتنسيق مع الجمعية الجهوية لأرباب وربابنة وبحارة مراكب الصيد البحري بميناء العيون ساعدت على العودة السريعة لعمل مراكب صيد السردين من خلال أخذ عينات جموع البحارة القادمين من شمال المملكة.

وأضاف الموساوي الذي يشغل منصب رئيس المجلس البلدي للمرسى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مختبر كوفيد-19 الميداني بالمرسى عجل بأخذ العينات، ما سهل صعود البحارة غير المصابين إلى مراكب صيد السردين"، مشيرا إلى أن "العاملين بما يقارب 90 مركبا للصيد الساحلي، صنف السردين، تم أخذ عيناتهم فعليا قصد تحليلها مخبريا".

وزاد قائلا: "لقد بلغ عدد العينات المأخوذة ما بين أمس الأربعاء واليوم الخميس 13 غشت الجاري 2650 عينة، تعود لبحارة ومهنيين بقطاع الصيد البحري".

رئيس الجمعية الجهوية أكد أن "المختبر الميداني لكوفيد-19 بالمرسى أحدثته الظروف الاستثنائية، درءا لأي خطر لموجة ثانية لفيروس كورونا المستجد عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك".

واسترسل المسؤول المحلي قائلا: "إن الحالة الاقتصادية بميناء المرسى طبيعية، وتعرف النشاط الاقتصادي نفسه رغم الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

يذكر أن الحالة الوبائية بجهة العيون الساقية الحمراء تبقى مستقرة في ظل تسجيل 889 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 863 حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة، و22 حالة تخضع حاليا للعلاج بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تايكة غرماد الخميس 13 غشت 2020 - 23:36
امام عجز الدولة التام الخوف كل الخوف ان تكون هذه التحهيزات مجرد مشاريع صورية للاستهلاك الاعلامي كالعادة وامتصاص غضب المواطنين لان الاصداء التي تاتي من مختلف المدن تبين ان لاشيء جديد ينجز على ارض الواقع !!
فخرجات خدام الدولة قد تكون مجرد حبر على ورق
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2 - خالد افران الخميس 13 غشت 2020 - 23:48
مرت اربعة ايام على اجراء الاختبار و لم اتوصل بالنتائج بعد هذا هراء فالمدة طويلة جدا و لا تخدم محاربة هذا الوباء
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