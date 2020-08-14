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الرئيسية | جهات | مهنيو قطاع السياحة بالصويرة يستنكرون الإقصاء

مهنيو قطاع السياحة بالصويرة يستنكرون الإقصاء

مهنيو قطاع السياحة بالصويرة يستنكرون الإقصاء
إبراهيم مغراوي من الصويرة (صور: محمد سلاوي)
الجمعة 14 غشت 2020 - 12:30

ما أن تم توقيع العقد-البرنامج 2020-2022 لإنعاش قطاع السياحة، حتى تعالت أصوات المهنيين بقطاع النقل السياحي وأرباب وأجراء المطاعم منددة بإقصائهم وحرمانهم من الدعم الحكومي وجشع المؤسسات المالية، حيث خاضت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالصويرة، الخميس، وقفة احتجاجية تنديدا بمضمون هذا العقد، "الذي تضمن قرارات غير متكافئة ولا تراعي الظرفية الحرجة التي تعيشها مقاولات النقل السياحي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية".

وبحت أصوات المحتجين مستنكرة "غموض معظم بنود العقد التي كتبت بلغة قابلة للتأويل، كالمتعلق بتأجيل سداد الديون حتى نهاية السنة"، معلنين "تحفظهم على القعد-البرنامج بعد التهديدات والضغوطات النفسية التي تعتمدها مؤسسات القروض والأبناك، رغم قرار لجنة اليقظة الاقتصادية الداعي في بداية الجائحة إلى تأجيل سداد الديون بدون فوائد".

وعقدت جمعية أرباب المطاعم بالصويرة اجتماعات طارئة عديدة لدارسة الوضعية الراهنة المتعلقة بإقصاء عمال قطاع المطاعم من التعويضات التي قررتها لجنة اليقظة في هذا القعد-البرنامج لبعض فئات قطاع السياحة.

وعلت صرخات أجراء المطاعم بعد إقصائهم من قرار البروتوكول الأخير الذي أقرته لجنة اليقظة الاقتصادية القاضي بتمكين العمال بقطاع السياحة من تعويض 2000 درهم منذ يوليوز الجاري إلى نهاية سنة 2020.

وخلال جولة قامت بها ببعض شوارع مدينة الصويرة، عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية درجة التعاسة التي ألمت بمعظم العاملين بقطاع السياحة الذي يشكل عماد الاقتصاد، المهدد بأزمة خانقة، بسبب الغياب شبه التام للسياح الأجانب والمغاربة الذين يختارون دائما حاضرة الرياح لقضاء عطلهم.

ليلى بوضاض، رئيسة جمعية أرباب المطاعم بالصويرة، أوضحت في تصريح لهسبريس أن "المطاعم كانت دائما جزء لا يتجزأ من قطاع السياحة، بمنطوق قانون 61.00 الذي ينص على أن المطاعم تنتمي لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي".

وأضافت: "رغم ذلك، تجاهلت لجنة اليقظة قطاع المطاعم، وأدرجت قطاعات أخرى، ما يشكل تهديدا لهذه المؤسسات السياحية والأجراء، رغم دورنا كفاعل رئيسي في تنشيط الاقتصاد الوطني والمحلي"، بتعبيرها.

وطالب محمد هيلان، مندوب الأجراء بقطاع المطاعم بمدينة الصويرة، "لجنة اليقظة الوطنية بتدارك ما سقطت فيه خلال التوقيع على العقد-البرنامج لإنقاذ هذه الفئة الأكثر تضررا من جائحة كورونا".

وأوضح المتحدث أن "الأجراء الذين يشتغلون بـ300 مطعم يتجاوز عددهم بمدينة الصويرة 2000 مستخدم، وجدوا أنفسهم ضحايا الإقصاء والحرمان من الدعم الحكومي، ما شكل ضربة قاضية وتهديدا حقيقيا لهم ولأسرهم بالتشرد والضياع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - snake الجمعة 14 غشت 2020 - 12:50
أغلب المطاعم بالصويرة لا سجل تجاري ولا صندوق ضمان اجتماعي وبغاو تعويض، مامحتارمينش قانون الشغل وحارمين الاجراء من حقهم، ماعليهم غير يتكفلو بالأجراء الى غاية نهاية الجائحة، اما ناس لي محتارمين القانون وكايخلصو الاقتطاعات من cnss من حقهم يستافدو ومؤسساتهم تستافد من القروض بدون فائدة، باش يكون لهم هذا درس في احترام القانون وحقوق الاجراء. ( المطاعم راه حتى هما داخلين في المنظومة السياحية)
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2 - اسماعيل الأدوزي الجمعة 14 غشت 2020 - 13:12
مقاهي ومطاعم vip أثمانها منتوجاتها تتجاوز نظيراتها في مطاعم اقليم الأندلس باسبانيا سنوات من الأرباح لما توقف السياح ومهرجان الصويرة ولت وجهها صوب البحث عن الدعم من المال العمومي
هي أصلا استفادت خلال الشهور السابقة
وتبحث عن استمرار الريع الى دجنبر المقبل اسوة بالفنادق المصنفة
...
ايوا راه جميع المغاربة وغير المغاربة متضررين من كورونا
وأنتم ماذا تركتم للحرف التي توقفت كلية مثل أصحاب المسابح وعمال الحمامات...
ما يملأ جوف ابن آدم الا التراب
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3 - محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 13:53
الصورة وجهة سياحية بامتياز، تتوفر على مطار بخطوط كانت مباشرة مع عدة مدن أوروبية، وسكانها طيبون يتميزون بحسن المعاملة والضيافة كما أن السياحة تعتبر المورد الرئيسي لكثير من الأسر. فلا يليق إقصاء هذا الإقليم من دعم العقد-البرنامج الوطني 2020-2022 لإنعاش قطاع السياحة.
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4 - معلمة برج البارود في خبر كان الجمعة 14 غشت 2020 - 14:37
كانت مدينة الصويرة في ستينيات القرن الماضي من المدن الصناعية والسياحية لكن بعد ان سطت عليها عقول أرباب التسيح حولت المدينة الى فضاءات البؤساء والمحتاجبن لدريهمات الاجانب .
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5 - maroc الجمعة 14 غشت 2020 - 14:54
وا شكوا الله حلو الحدود راكم ضيعتونا الله يخد فيكم الحق
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6 - Sabrina الجمعة 14 غشت 2020 - 15:32
الحل الوحيد والاوحد هو اعادت فتح مطار الصويرة موكادور امام الرحلات الدولية.ديرو داكشي اللي دارت الامارات اوتونس اوتركيا واليونان اوخلليونا من الهضرة الخاوية.المدينة الى ادخل اشهر سبتمبر غادي تصبح مدينة مهجورة حيت الأغلبية خدامين مع السياح.
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