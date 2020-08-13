جهة الشّرق تسجّل 32 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بجهة الشّرق، اليوم الخميس، 32 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وهي أعلى حصيلة مسجّلة بالجهة منذ بداية الوباء.

وتوّزعت الإصابات الجديدة على عمالة وجدة أنجاد بـ10 حالات، وإقليم جرسيف بـ9 حالات، وفجيج والناظور بـ4 حالات في كل منهما، وبركان بـ3 حالات، وحالة واحدة في كل من الدريوش وجرادة.

وفي السّياق ذاته، تماثل ما مجموعه 11 حالة للشفاء، منها 5 حالات في عمالة وجدة أنجاد، و3 حالات في جرادة، وحالتان في جرسيف، وحالة واحدة في بركان.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بـ "كوفيد-19" على مستوى جهة الشرق إلى 652، تماثل منها للشفاء 528 حالة، وتوفي 12 مصابا، فيما يتلقى العلاجَ حاليا 112 مصابا.