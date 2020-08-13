24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإنقاذ في الشواطئ (5.00)

  2. "جبهة إنقاذ" تربط السيادة الطاقية للمغرب بإعادة تشغيل "سامير" (5.00)

  3. ليتوانيا تحظر دخول أنصار "حزب الله" إلى أراضيها‎ (5.00)

  4. "الصحة العالمية" تحذر من "وفيات كورونا" بالمغرب (5.00)

  5. اللقاح الروسي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | جهة الشّرق تسجّل 32 إصابة جديدة بـ"كورونا"

جهة الشّرق تسجّل 32 إصابة جديدة بـ"كورونا"

جهة الشّرق تسجّل 32 إصابة جديدة بـ"كورونا"
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 13 غشت 2020 - 20:50

سجّلت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بجهة الشّرق، اليوم الخميس، 32 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وهي أعلى حصيلة مسجّلة بالجهة منذ بداية الوباء.

وتوّزعت الإصابات الجديدة على عمالة وجدة أنجاد بـ10 حالات، وإقليم جرسيف بـ9 حالات، وفجيج والناظور بـ4 حالات في كل منهما، وبركان بـ3 حالات، وحالة واحدة في كل من الدريوش وجرادة.

وفي السّياق ذاته، تماثل ما مجموعه 11 حالة للشفاء، منها 5 حالات في عمالة وجدة أنجاد، و3 حالات في جرادة، وحالتان في جرسيف، وحالة واحدة في بركان.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بـ "كوفيد-19" على مستوى جهة الشرق إلى 652، تماثل منها للشفاء 528 حالة، وتوفي 12 مصابا، فيما يتلقى العلاجَ حاليا 112 مصابا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.