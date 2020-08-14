24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:45
|13:37
|17:14
|20:20
|21:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه أسباب تحويل ملعب إلى "باركينغ" بالمحمدية
- متاحف المغرب تتعهّد باستعادة تراث بيروت المتضرّر
- رسالة تنقل مشاكل مساعدين طبّيّين لوزير الصحة
- توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
- الزفزافي يرحب بـ"قنوات الحوار" مع الدولة لطي ملف "حراك الريف"
رصيف الصحافة: شهادات صادمة عن "وفيات كورونا" بأقسام الإنعاش (5.00)
المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات (5.00)
- نقابة تُحذر من كارثة وبائية في المدارس وتقترحُ التعليم بالتناوب - (76)
- الزفزافي يرحب بـ"قنوات الحوار" مع الدولة لطي ملف "حراك الريف" - (74)
- هل يفضل المغرب اللقاح الروسي في سوق أدوية دولية متقاطبة؟ - (71)
- "كورونا" يقتل 28 شخصا في يوم واحد .. والحالات الخطيرة ترتفع - (64)
- المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اتحاد نقابي بأسفي يرفض "الترهيب والمس بالحريات"
أعلن الاتحاد المحلي (ف. د. ش) بأسفي تضامنه المطلق مع الكاتبة الإقليمية للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف. د. ش) بإقليم عبدة في مواجهة ما سماه "الاستبداد والمستبدين وكل من سولت له نفسه المساس بالحقوق الشرعية والعادلة والمس بالعمل النقابي"، على حد لغة بيان توصلت به هسبريس.
وأدانت هذه الهيئة النقابية ما نعتته بـ"الضغط النفسي على الكاتبة الإقليمية خلال الاستماع إليها من طرف قسم محاربة الجرائم المعلوماتية بولاية الأمن بآسفي، لمدة ساعة ونصف"، معتبرة ذلك "مسا سافرا بالحريات النقابية وتضييقا على العمل النقابي بالإقليم المكفول بقوة الدستور".
وأكد التنظيم النقابي ذاته "أن هذا السلوك يعتبر سابقة غريبة في الإدارة المغربية ضد المناضلين والمناضلات وكل الرافضين للفساد"، وواصل مدينا "كل أشكال القمع والترهيب الموجهين إلى نساء ورجال الصحة".
وحمّلت الوثيقة النقابية "الجهات المسؤولة تبعات تصرفات المسؤولة عن شبكة المؤسسات الصحية وعدم تقديرها لحساسية الظرفية الراهنة والمجهودات التي تقدمها الشغيلة الصحية من أجل السير العادي لهذا المرفق العمومي".
كما حمّل الاتحاد المحلي (ف. د. ش) بأسفي وزارة الصحة والمديرة الجهوية والمندوب الإقليمي "مسؤولية تصرفات رئيسة مصلحة شبكات المؤسسات الصحية وعدائها للعمل النقابي".
وكانت رئيسة مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بأسفي تقدمت بشكاية ضد النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف. د. ش) في شخص كاتبتها الإقليمية، إثر صدور بيان خلال الشهر الماضي، تناول ما وصفه بـ"الاختلالات التي تشوب هذه المصلحة"، حسب الاتحاد المحلي.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الحصول على رأي المندوب الإقليمي للصحة بأسفي حول مضمون البيان؛ لكن هاتف المسؤول ظل يرن دون مجيب.