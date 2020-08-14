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كُتّاب وآراء
إصابات "كوفيد-19" ترتفع إلى 5 حالات بسبتة
سجلت سبتة المحتلة إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى خمس حالات نشطة، جميعها تم تأكيد إصابتها خلال الأسبوع الجاري.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها السلطات الصحية بالثغر المحتل، فإن إحدى الحالتين الجديدتين المعلن عن إصابتهما بـ"كوفيد-19"، تخص شخصا عاد إلى إسبانيا ضمن رحلة جوية انطلقت من طنجة نحو مالقة، خلال عملية إعادة العالقين بالمغرب.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن المعني تابع رحلته من مالقة نحو مدينة سبتة، قبل أن يتم كشف إصابته بالفيروس التاجي عقب ظهور بعض الأعراض عليه، مشيرا إلى أنه الوحيد الذي يرقد بغرفة الطوارئ في إطار تدبير العزل الصحي بالمستشفى الجامعي للمدينة.
وتم إخضاع المصاب الثاني لإجراء العزل الصحي المنزلي، ليبلغ عدد الخاضعين لهذا الإجراء أربعة أشخاص، من بينهم وافد من مدينة "استيبونا"، وعنصر من الحرس المدني الإسباني، وأحد رجال الشرطة المحلية.
ورفعت الحالتان الأخيرتان عدد المصابين بكورونا بالمدينة السليبة إلى 230 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، من ضمنها 221 حالة تماثلت للشفاء من المرض، و4 حالات وفاة.