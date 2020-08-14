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خمس إصابات بـ"كورونا" وشفاء حالتين في مليلية

خمس إصابات بـ"كورونا" وشفاء حالتين في مليلية
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 14 غشت 2020 - 15:57

أعلنت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية في حكومة مليلية المحتلّة، صباح الجمعة، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" وشفاء حالتين.

وحسب المصدر نفسه، فإن حصيلة المصابين وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية بالثغر المحتلّ ذاته، ارتفعت إلى 187 حالة.

ويتابع العلاجَ حاليا 53 مصابا بفيروس "كورونا" المستجدّ في الحجر الصحي المنزلي، فيما يرقد في مستشفى "كوماركال" مصابان فقط.

وعرفت مدينة مليلية منذ بداية انتشار الوباء تعافي ما مجموعه 130 مصابا، وحالتيْ وفاة سجلتا في شهر مارس الماضي.

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