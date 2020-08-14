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كُتّاب وآراء
إقليم وزان يحصي 4 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"
سجل إقليم وزان 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 104 حالات، ضمنها 3 وفيات، منذ بداية الجائحة.
وتوزعت الإصابات الجديدة المعلن عنها إلى حدود الثانية بعد زوال اليوم على مدينة وزان بثلاث حالات، وإصابة واحدة بدوار فراوة في جماعة ونانة بالإقليم ذاته.
وستكون السلطات المحلية بإقليم وزان أمام تحدي مراقبة مدى التزام المصابين بفيروس كورونا في حال تطبيق تدابير الحجر الصحي المنزلي. وإلى ذلك الحين، يواصل مركز التكفل والعزل بأحد الفنادق استقبال الحالات الايجابية المؤكدة.