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كُتّاب وآراء
تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
سجلت جهة درعة تافيلالت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالعدوى بعموم الجهة، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 1240 شخصا.
وحسب المعطيات التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للصحة في الساعة السادسة من مساء الجمعة، فقد سجلت 30 من هذه الإصابات الجديدة بإقليم ورزازات، بينما رصدت 10 حالات بإقليم ميدلت، و9 حالات بإقليم تنغير، و4 حالات بإقليم الرشيدية، فيما لم تسجل أي حالة جديدة بإقليم زاكورة.
وعرفت جهة درعة تافيلالت، خلال الفترة المذكورة، تعافي 32 حالة إضافية من المرض، 26 حالة منها بإقليم ورزازات، و6 حالات بإقليم زاكورة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام من الفيروس بالجهة كلها، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 847 حالة.
واستقرت الحصيلة الإجمالية للوفيات بجهة درعة تافيلالت في عتبة 21 حالة إثر تسجيل حالتي وفاة جديدتين بإقليم ورزازات، فيما توجد تحت الرعاية الطبية 362 حالة.