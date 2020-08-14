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الشّرق .. 27 إصابة بـ"كورونا" و17 حالة شفاء
الجمعة 14 غشت 2020 - 23:40
عرفت جهة الشّرق، الجمعة، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وحسب المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 679 حالة، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية بالجهة.
وسجلت الحالات الجديدة في عمالتي وجدة- أنجاد وجرسيف بـ7 حالات بكل منهما، و6 حالات بالناظور، و3 حالات ببركان، وحالتين بفجيج وجرادة.
وفي السياق ذاته، تماثل 17 مصابا للشفاء على مستوى جهة الشرق، ويتعلق الأمر بـ8 حالات بالناظور، و6 حالات بتاوريرت، وحالتين بوجدة، وحالة واحدة بفجيج ليصبح إجمالي عدد المتعافين 545 شخصا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - HASSAN السبت 15 غشت 2020 - 00:21
هذا هو حال بلادنا لو كانت تطبق مقولة من اين لك هذا لما لاحضنا الاغتناء الغير مشروع يتفشى كالسرطان كيف يعقل ان يصبح بين عشية وضحاها موظف باجرة يعلمها الجميع من الاغنياء
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