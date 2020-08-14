الشّرق .. 27 إصابة بـ"كورونا" و17 حالة شفاء

عبد الكريم هرواش من الناظور

عرفت جهة الشّرق، الجمعة، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وحسب المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 679 حالة، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية بالجهة.

وسجلت الحالات الجديدة في عمالتي وجدة- أنجاد وجرسيف بـ7 حالات بكل منهما، و6 حالات بالناظور، و3 حالات ببركان، وحالتين بفجيج وجرادة.

وفي السياق ذاته، تماثل 17 مصابا للشفاء على مستوى جهة الشرق، ويتعلق الأمر بـ8 حالات بالناظور، و6 حالات بتاوريرت، وحالتين بوجدة، وحالة واحدة بفجيج ليصبح إجمالي عدد المتعافين 545 شخصا.