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تفاصيل الحالة الوبائية بجهة بني ملال خنيفرة

تفاصيل الحالة الوبائية بجهة بني ملال خنيفرة
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
السبت 15 غشت 2020 - 11:32

بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" بجهة بني ملال خنيفرة، منذ بدء الجائحة إلى حدود السادسة من الجمعة، 812 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 60 إصابة جديدة.

وذكرت المديرية الجهوية للصحة ببني ملال أن الأمر يتعلق بـ 40 حالة بإقليم بني ملال، و12 حالة بإقليم خريبكة، و07 حالات بإقليم خنيفرة، وحالة واحدة بإقليم أزيلال، فيما لم تسجل أي حالة جديدة بالفقيه بن صالح.

ووفقا لمعطيات المديرية ذاتها، فقد شهدت الجهة شفاء 13 حالة: 04 بإقليم بني ملال، و07 بإقليم أزيلال، وحالة واحدة بكل من الفقيه بن صالح وخنيفرة، ليصل إجمالي حالات الشفاء بالجهة إلى 362 حالة.

وأفاد المصدر ذاته أن مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة بلغ 434 حالة، وأن إجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 71700 حالة. أما الوفيات فقد بلغت 12 وفاة منذ بدء الجائحة.

يشار إلى أن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي، خاصة ببني ملال، عجل بانخراط أطباء القطاع الخاص في جهود محاربة الوباء، حيث تم الاتفاق، أثناء اجتماع ترأسه والي الجهة، مؤخرا، على تنظيم تناوب بين أطباء هذا القطاع، من خلال وضع أطباء للمداومة رهن إشارة المصالح الصحية بالمدينة خلال كل يوم لدعم الموارد البشرية بالقطاع العام، وتمكين المؤسسات الاستشفائية من تركيز جهودها على محاربة الجائحة.

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