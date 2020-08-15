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كُتّاب وآراء
جهة كلميم وادنون تسجل رابع وفاة بسبب "كورونا"
أعلنت المديرية الجهوية للصحة كلميم وادنون، من خلال نشرتها اليومية الخاصة بعملية الرصد الوبائي لكوفيد- 19، عن تسجيل رابع وفاة بالجهة ناجمة عن مضاعفات فيروس "كورونا" المستجد.
وتتعلق حالة الوفاة الجديدة برجل مسن كان يتابع علاجه بالمركز الاستشفائي الإقليمي بطانطان، قبل إحالته على قسم الإنعاش نتيجة تدهور حالته الصحية.
وبلغ العدد التراكمي لعدد المصابين على صعيد جهة كلميم وادنون 188 حالة مؤكدة منذ بداية تفشي الوباء؛ من بينها 22 شخصا مازالوا يخضعون للبرتوكول العلاجي بالمؤسسات الاستشفائية التابعة لكل من إقليم كلميم بـ12 حالة، وطانطان بـ7 حالات، وأسا الزاك بـ3 حالات.
أما بخصوص عدد المتعافين بالجهة فبلغ، إلى غاية اليوم، 162 حالة شفاء، تتوزع على إقليم طانطان بـ81 حالة، وكلميم بـ60، وسيدي إفني بـ19، ثم أسا بحالتين.