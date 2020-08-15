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الرئيسية | جهات | إطلاق "كشف كورونا السريع" بمراكز فاس مكناس

إطلاق "كشف كورونا السريع" بمراكز فاس مكناس

إطلاق "كشف كورونا السريع" بمراكز فاس مكناس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 15 غشت 2020 - 15:20

ستشرع المراكز الصحية بجهة فاس مكناس في إجراء التحاليل السريعة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد لدى الساكنة ذات عوامل الاختطار، والحالات الموجهة من طرف الأطباء في القطاع الخاص والعاملين في الصيدليات، أو تلك المشخصة في المراكز الصحية.

وقالت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة من اجل التصدي لوباء "كوفيد-19" ومواكبة مرحلة الرفع التدريجي للحجر الصحي.

وأشار مصدر هسبريس أن هذه الخطوة تروم تفعيل الدورية الوزارية التي تنص على تعزيز آليات الرصد والتكفل وإدماج الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد بالمراكز الصحية من أجل الرفع من وتيرة رصد أكبر عدد من الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، والتكفل بالحالات وفقا للمعايير العلمية والبروتوكول العلاجي المعمول بهما .

وأوضحت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس أنه إذا ما جاءت نتيجة الاختبار السريع إيجابية فإن المريض يحال على المستشفى من أجل إجراء تحاليل التفاعل البوليمي المتسلسل PCR، وبالموازاة مع ذلك، وفي انتظار ظهور نتيجة التحاليل، فإن المريض يُحال على بيته ويلتزم بالحجر الصحي.

وإذا جاءت نتيجة تحاليل التفاعل البوليمي المتسلسل PCR سلبية، يردف المصدر ذاته، فإن المركز الصحي يقوم بإخبار المعني بالأمر بذلك، ويطلب منه الالتزام بالحجر الصحي في إطار احترام المعايير الصحية المتعبة، مبرزا أنه إذا كانت نتيجة التحاليل إيجابية فإن فريق المركز الصحي يتنقل إلى مكان إقامة الشخص المصاب من أجل تقديم العلاجات له داخل بيته وضمان متابعته الطبية طبقا للإجراءات المعمول بها.

وأكدت المديرية الجهوية للصحة أن "العلاج المنزلي" للمصابين بـ"كوفيد-19" جاء كإجراء سليم لتخفيف الضغط عن أجنحة العزل بالمستشفيات إثر تسجيل ارتفاع عدد حالات الإصابة خلال الأيام الأخيرة، موضحة أن المصابين الذين لديهم أعراض شديدة أو يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم عرضة لمخاطر صحية سيتلقون العلاج داخل المستشفيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - المغلوب على أمره السبت 15 غشت 2020 - 15:35
مزيد من الاختبارات، مزيد من الازدحام، مزيد من الفوضى، مزيد من التيه والعشوائية، مزيد من الأرقام، مزيد من الهستيريا، مزيد من القمع...شكرا لحكومتنا الموقرة
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-31
2 - سلاوي السبت 15 غشت 2020 - 15:39
بادرة جيدة جدا ، كان بالأحرى اتخادها من مارس تاريخ ظهور الوباء ، اللهم ارفع عنا الوباء و احفظ البلاد والعباد .
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47
3 - ابو انس السبت 15 غشت 2020 - 15:39
لماذا لم يطبق هذا الكشف السريع منذ البداية هل تنتظرون الوصول الى ارقام معينة في الاصابات و الوفيات
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19
4 - إنسان غيووور السبت 15 غشت 2020 - 15:39
اسال الله العلي العظيم أن يهدي الكثير الى الالتزام بالحجر الصحي و على الاقل الالتزام والتدابير الاحترازية والله العظيم الوقاية خير من العلاج.
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29
5 - aziz السبت 15 غشت 2020 - 15:41
اللي عطى الله عطاه
الناس في البلدان الاخرى سلاو الكشف و نحن في المغرب لم نتجاوز حتى عنبة المليون و نصف
ما جعلني اشك في الامر هو انهم اصبحوا يطلبون من عائلات المتوفين بالامضاء على ان موتاهم فعلا ماتوا بالفيروس رغم ان البعض منهم مات بسكتة قلبية
ناس من عايلتي بمدينة خريبكة و طنجة لهم دلائل بالفيديو على ما اقول
اما في مراكش و الله العظيم لن تدخل الى المستشفى وخا يكون فيك لي كان مشي غير كورونا
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11
6 - bimo السبت 15 غشت 2020 - 15:44
للمرة الألف أقول لكم إن الخطاب الرسمي في واد والواقع في واد آخر .... لدي ثلاثة أشخاص من عائلتي في تاونات أجريت لهم التحاليل بحكم أنهم مخالطين لمصابين بفاس ، ومنذ يوم الخميس 13 . 08 . 2020 تأكدت إصابتهم ، وقام فريق طبي برفقة السلطات المحلية بالحضور عندهم قصد إخبارهم بذلك ، وقصد إخضاع مخالطيهم للتحاليل الضرورية ... الغريب في الأمر أن السلطات الطبية والمحلية أخبرتهم بأنه سيتم نقلهم إلى فاس لتلقي العلاج خصوصا وأن من ضمننم امرأة طاعنة في السن ( تجاوز عمرها 70 سنة ) لكن فجأة تقرر الإبقاء عليهم في منزلهم الكائن بدوار الحجر بني ونجل طهر السوق ، ظون أي تبرير او وتوضيح ، والأدهى من هذا وذاك لم يزودوهم بأي دواء لحد الساعة ، ولا بأي نصيحة أو توجيه .... وهاهم بين يدي الواحد الأحد ، ينتظرون فرجه ورحمته .... فهل من مغيث !!!!؟؟؟؟؟؟؟
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30
7 - بنت الرباط السبت 15 غشت 2020 - 16:06
كل خطوة للدولة لتطويق المرض وعلاجه مرحب بها. كلنا يعلم ان الجائحة هزت اعتى الدول.... وكلنا يعلم تماما انه مسؤول امام الله وامام نفسه اذا لم يحترم تعليمات السلامة... فلنكن متفائلين و لا ننظر دوما لنصف الكأس الفارغ.
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت...
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9
8 - بشير السبت 15 غشت 2020 - 16:09
ولكن، هل هذا التظري يمكن أن يتحول إلى تطبيقى كما جاء في هذا المقال؟. ما نسمعه منذ مدة هو التماطل مع المصابين او المحتمل اصابتهم في طوابير تنتظر إجراء التحاليل او في انتظار نتيجتها فيسمح ذلك بتفشي الوباء اكثر عوض تطويقه. ومن المستبعد ان يلتزم المصابون بالعلاج في بيوتهم طوال فترة الحجر. وهل ستتبع الفرق الصحية حالتهم بالعلاج والمراقبة فعلا يوميا وهم منزلين في بيوتهم؟ السلوكات الجديدة من وزارة الصحة ومن المسؤولين ومن المواطنين على حد سواء جعلت الوباء يستفحل يوما بعد آخر. ندعو الله السلامة للجميع.
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0
9 - مصابة بكوفيد السبت 15 غشت 2020 - 16:10

انا الان في الحجر الصحي في المستشفى الميداني في بن سليمان، استيائي من البروتوكول الجديد لوزارة الصحة الذي ألغى الاختبارات عند نهاية العلاج في المستشفى، المرضى الان يخرجون دون التأكد من الشفاء.
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13
10 - مغربي ووطني السبت 15 غشت 2020 - 16:24
اين البند التباعد الاجتماعي والكل يعلم بأن معصوم العائلات المغربية تعيش في غرفتين أو بالأحرى غرفة واحدة مقتسمين الشقة مع ثلاث عاءلات أو أكثر هذا هو الاختلاط بعينه وسرعة تفشي الجاءحة
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4
11 - ص.ز السبت 15 غشت 2020 - 16:26
علاج المريض في البيت سيأدي إلي كارثة أكبر وسيصبح المغرب يعيش ما عاشته إيطاليا وإسبانيا وغيرهما لأن المغاربة لا يقدرون علي المكوث في المنازل فكم من مصاب هرب حتي من المستشفي فالله يهديكم راه غادي تجرونا لكارثة أكبر مما نحن فيه
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5
12 - mustapha السبت 15 غشت 2020 - 16:33
العالم كله يتسابق و يستعد لإنتاج اللقاح و نحن نهلل للتحليلة السريعة .و أتساأل ماذا يقصدون بالسريعة ؟ . يجب التكلم بالأرقام : سريعة =ساعة أم يومين !!!؟؟؟
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2
13 - Hayat السبت 15 غشت 2020 - 16:42
Ce test ne devient positif qu apres minimum 10jours !il n est pas fiable et ne convient pas a notre situation actuelle !c est du n importe quoi !



test ser
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1
14 - abdou السبت 15 غشت 2020 - 17:16
عمل إستباقي من المفروظ أن يتم.العمل به سابقا. لكن لا بأس هذه خطوة يجب تسريعها في أنحاء المملكة لا يجب أن ننتظر حتى يسقط المرء ونذهب به إلى التحاليل ونقول أتى متأخرا من المسؤول هنا ؟ لازم تحليلات ٱستباقية للكل دون ٱستثناء في أي بؤرة. ولكم جزيل الشكر حياة الناس أولى من أي حسابات كانت. حفظ النفس هي الأولى.
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-3
15 - زائر السبت 15 غشت 2020 - 17:33
المسلم المؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره،اما كورونا ابتلاء من الله،يصيب من يشاء ويعفوا على من يشاء من عباده،اما التحاليل عندما يصل تمنها 500درهم هذا منكر نحن نتقدم في الزيادة والعالم يتقدم في البحت عن المضاد الحيوي.
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0
16 - ورزازات السبت 15 غشت 2020 - 17:45
سلام عليكم انا من مدينة ورزازات ؤصيبات زوجتي بالعدوة مند 9 من هد الشهر وتم نقلها الى مستشفى بوكافر بالمدينة ولازيلتو انتضير إجراء التحاليل لي باقي أفراد الأسرة كما هوى معمول به قمة بزيارة إلى مندوبية الصحة انتضرتها خرج الإدارة حتى تخرج قلة لها انا زوجتي ؤصيبات بالفيروس واني اريد ان تجري التحاليل الأفراد العائلة كان جوابها هل لديكم اعراض قلت لها اني اقول لكي انا زوجتي مصابة قالت سنسال عنكم ركبات سيارته ودهبت ولي حد الساعة لم يتصل بي احد
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4
17 - خالد السبت 15 غشت 2020 - 18:18
اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا،  وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، وتداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون
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2
18 - abousalma السبت 15 غشت 2020 - 18:22
ليطمئن الجميع فكل من يحال على البيت لا يسؤل عنه ولا ياتي عنده احد ولا يعالج الا على حسابه الخاص ولا يخبر انه شفي من المرض او لا زال مريضا وهذا حسب تجربة لمريض قريب.
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